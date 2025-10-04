「衝撃の優勝候補として浮上」なんとスペイン、ブラジルを連破！２試合で“死の組”首位確定のダークホースに海外驚嘆！「魔法」「歴史的な勝利だ」【U-20W杯】
快進撃が脚光を浴びている。
チリで開催中のU-20ワールドカップで、スペイン、ブラジル、メキシコと同居した“死の組”（グループC）を早々に突破したのがモロッコだ。
初戦で、スペインに２−０で快勝すると、ブラジルを２−１で撃破。強豪２か国を連破し、１試合を残して首位通過を決めている。
アフリカのメディア『TRT AFRIKA』はこの躍進ぶりに注目。「モロッコがブラジルから２−１の歴史的な勝利。２試合で６ポイントを獲得し、栄光に向けてトップに立っている」と報じた。
「モロッコの若きライオンたちは、U-20ワールドカップ最大の衝撃の一つを放ち、チリの国立競技場で５度の優勝経験を持つブラジルを２−１で破り、ベスト16進出を決めた」
同メディアは「2022年の（カタール・）ワールドカップで準決勝に進んだモロッコのセンセーショナルな活躍のスピリットはチリでも健在だった」とし、こう続けた。
「先輩たちが世界の舞台で巨人を倒したのと同じように、この若いモロッコ代表は恐れることなく弱者の役割を受け入れた。『死の組』と呼ばれたグループで、まずヨーロッパの強豪スペインを破った後、今度は劇的な形でブラジルを沈黙させたのだ」
記事は「20年ぶりにU-20ワールドカップに帰ってきたモロッコは、世界にサッカーの魔法を思い出させている。同チームがこの大会で最後に勝ち進んだのは2005年オランダ大会での準決勝進出であり、ブラジル戦の勝利は歴史が繰り返されるかもしれないことを示唆している」と綴り、こう締め括っている。
「モハメド・ウアビ監督の下、自信に満ち溢れ、勢いに乗るアトラス・カブスは、単に試合に勝つだけでなく、大陸の希望を担い、衝撃的な優勝候補として浮上した」
この勢いはどこまでは続くか。まずは４日のグループステージ第３戦でメキシコと対戦する。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
