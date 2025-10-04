「驚くほどすごい！」「DFは彼を見失うんだ」７戦６発と絶好調の“日本代表エース”を蘭レジェンドたちもベタ褒め！本人は「２年前とは大きく変わった」と激白【現地発】
10月２日、ヨーロッパリーグ（EL）のリーグフェーズ第２節、フェイエノールト対アストン・ビラの試合開始30分余り前のこと。ウォーミングアップのためフェイエノールトの選手たちがピッチに姿を現わすと、「エー、エエエー、ウエダ、ウー、ハー」というお馴染みのチャントがスタジアムを揺らした。現在のチームに個人チャントがあるのは、おそらく上田綺世だけ。試合が始まっても時おりゴール裏から沸き起こるチャントに、上田に対するヘット・レヒユン（フェイエノールト・サポーター）の期待が高まっているのを感じる。
それもそのはず、オランダリーグ７節を終えた時点で上田は６ゴールと絶好調。９月28日のフローニンヘン戦では、左からのクロスをヘッドで合わせて１対０の勝利に貢献した。その晩、NOS局「ストゥディオ・フットボール」では往年の名選手、ラファエル・ファン・デルファールトとピエール・ファン・ホーイドンクが、上田のことを語り尽くした。
ファン・デルファールト「（上田のトラップを見て）驚くほどすごい。３タッチからのシュート。これは相手GKにセーブされた。オッケー。彼にはそういう力がある。こうしたプレーからも、彼の自信がどんどん増しているのが分かる」
ファン・ホーイドンク「（ゴールシーンを見ながら）素晴らしいのは、DFの背後を取って前に出る――という同じ予備動作を２回繰り返した結果、彼はDFの死角に入った。１回目は右からのクロスが越えていったが、次も左からのクロスに対して同じ動きをしてゴールを決めた。上田の動きに対して、DFには一種の驚きが生まれる。DFはボールをまず見て、さらに周囲を見ようとするが、このときDFは上田の姿を見失い、落ち着きをなくしてしまう」
ファン・デルファールト「すでに６ゴールだ」
フローニンヘン戦後のロビン・ファン・ペルシ監督のコメントも紹介された。
ファン・ペルシ監督「綺世がまた活躍した。私が（2005年2月に）フェイエノールトに来てから素晴らしい活躍をしている。ゴールシーンを振り返ってみると、素晴らしいプレアクションを起こしている。一瞬、ファーに動くと見せて、中に入ってきた。そして彼の長所であるヘディング。２秒の瞬間にすべてが噛み合った。レネ(ハーケコーチ)と私はベンチでそれを眺めていた。監督として今日の試合で最も楽しい瞬間だった」
錚々たるレジェンドたちが、上田のトラップ＆シュート、ゴールを仕留めるまでの過程、決定力の高さを褒め称えた。
アストン・ビラに０対２で敗れたものの、フル出場した上田のプレーコンテンツは相変わらず高かった。結果的にはノーゴール。しかし32分のヘディング弾はゴールと認められるべきだったもの。CKでの密集で、ボールとは関係ないところで反則があったと判定された。
「正直、ボールと関係なかった場所なのでね。ある意味、言ったら『（アタッカーに）ホールディングがあったらPKにしてくれるのか!?』みたいな。まあまあまあ、言ったらキリがないんでね。それ以外にも、僕にはチャンスがあったので、そこを沈められなかったのが悔しいです」
この幻のゴールシーン。巨漢選手相手に身体をぶつけて空中戦に勝ったうえ、上半身を捻ってヘディングシュートを地面に叩きつけ、しかも体勢を崩してからすぐに立て直して（ゴールラインを割ったボールをGKが弾いたため）リバウンドを詰めた一連の動作は、規格外だった。
私は過去２年あまり、オランダメディアからコメントを求められるたび、「上田綺世は規格外」と繰り返し答えてきて、その都度、現地のファンからツッコミを受けてきた。しかし今、風向きは完全に上田にとってフォローだ。アストン・ビラ戦後、上田に対して“６（及第点）”を付けたメディアに対して、ファンたちが「何見てるんだ。上田は“８（大活躍）”だっただろう」などとコメントしている。
