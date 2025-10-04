「驚くほどすごい！」「DFは彼を見失うんだ」７戦６発と絶好調の“日本代表エース”を蘭レジェンドたちもベタ褒め！本人は「２年前とは大きく変わった」と激白【現地発】

「驚くほどすごい！」「DFは彼を見失うんだ」７戦６発と絶好調の“日本代表エース”を蘭レジェンドたちもベタ褒め！本人は「２年前とは大きく変わった」と激白【現地発】