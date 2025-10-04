「エクボが可愛い」大宮W・仲田歩夢の最新ショットにドキッ！ オリーブ系でおまかせ「大人な感じ」「オシャレ番長進化してる」
WEリーグのRB大宮アルディージャWOMENに所属する仲田歩夢がインスタグラムを更新。最新ショットが好評だ。
技巧派レフティは「少し前ですが、、color change」と報告。２枚のセルフィーを公開し、「最近はオリーブ系でおまかせしてます 毎度お気に入りです。どうですか〜？」と綴る。
この投稿にフォロワーからは以下のようなコメントが寄せられた。
「いい感じです！」
「落ち着いたカラーいいですね」
「さらに大人な感じですね」
「あゆちゃん！可愛い過ぎ」
「めっちゃかわいい！」
「ドキッ！可愛すぎる〜」
「美しいー」
「美人やなぁ〜」
「トップモデルか女優のよう」
「めっちゃ大人っぽいし、エクボが可愛い」
「オシャレ番長進化してる」
なお、今季の大宮Wはここまでリーグ戦で８試合を消化し、１勝４分け３敗の戦績で勝点７の９位。次節は10月５日に11位のセレッソ大阪ヤンマーレディースと敵地で対戦する。直近５試合で仲田はベンチスタートかメンバー外だが、３試合ぶりの勝利を目ざすチームで貢献できるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
