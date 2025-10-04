ＮＹ各市場 ４時台 ダウ平均は２８９ドル高 ナスダックはマイナス圏での推移
NY株式3日（NY時間15:08）（日本時間04:08）
ダウ平均 46809.41（+289.69 +0.62%）
ナスダック 22780.75（-63.30 -0.28%）
CME日経平均先物 46135（大証終比：+195 +0.42%）
欧州株式3日終値
英FT100 9491.25（+63.52 +0.67%）
独DAX 24378.80（-43.76 -0.18%）
仏CAC40 8081.54（+24.91 +0.31%）
米国債利回り
2年債 3.572（+0.033）
10年債 4.117（+0.035）
30年債 4.712（+0.024）
期待インフレ率 2.340（+0.009）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.698（-0.001）
英 国 4.690（-0.020）
カナダ 3.190（+0.014）
豪 州 4.333（-0.004）
日 本 1.656（+0.003）
NY原油先物11 月限（WTI）
1バレル＝60.82（+0.34 +0.56%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝3911.50（+43.40 +1.12%）
ビットコイン（ドル）
ビットコイン＝122543.38（+1831.99 +1.52%）
ビットコイン（円建・参考値）
（円建て）＝1807万5149（+270219 +1.52%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
