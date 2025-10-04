ＮＹ各市場　４時台　ダウ平均は２８９ドル高　ナスダックはマイナス圏での推移
NY株式3日（NY時間15:08）（日本時間04:08）
ダウ平均　　　46809.41（+289.69　+0.62%）
ナスダック　　　22780.75（-63.30　-0.28%）
CME日経平均先物　46135（大証終比：+195　+0.42%）

欧州株式3日終値
英FT100　 9491.25（+63.52　+0.67%）
独DAX　 24378.80（-43.76　-0.18%）
仏CAC40　 8081.54（+24.91　+0.31%）

米国債利回り
2年債　 　3.572（+0.033）
10年債　 　4.117（+0.035）
30年債　 　4.712（+0.024）
期待インフレ率　 　2.340（+0.009）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.698（-0.001）
英　国　　4.690（-0.020）
カナダ　　3.190（+0.014）
豪　州　　4.333（-0.004）
日　本　　1.656（+0.003）

NY原油先物11 月限（WTI）
1バレル＝60.82（+0.34　+0.56%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝3911.50（+43.40　+1.12%）

ビットコイン（ドル）
ビットコイン＝122543.38（+1831.99　+1.52%）
ビットコイン（円建・参考値）
（円建て）＝1807万5149（+270219　+1.52%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ