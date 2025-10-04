ボートレースびわこのルーキーシリーズ第17戦「スカパー！・JLC杯」は3日、2日目が終了した。きょう4日の3日目、注目レースは12Rだ。

常住が初日ドリーム戦同様に、巧妙なイン先マイを決めてくる。的確な調整で出足を整えて速攻だ。2日目連勝の宮脇は、ターン回りの良さがキラリ輝く。伸びのいい広瀬は地元気鋭の走りでセンターアタック。登玉は期末の勝負駆けもかかっており（3日現在の今期勝率は5.41。前期のA2ボーダーは5.47）、スタート力を駆使して2、3着争いに加わってくるか。

＜1＞常住蓮 調整が合えば出足はいいかな。合えばですけど、出足は上の方。外すと重さがでます。理想は、この出足を落とさずに伸びを求めていきたいです。

＜2＞宮脇遼太 前半はチルト0.5。遅れたと思ったけど、伸び返しました。後半は1度で伸びに寄せて。放りながらでしたが、捲れたので直線が良さそう。枠に応じて調整。凄く乗りやすいのがいいです。

＜3＞広瀬凜 いいです。ペラで回転を抑えました。伸びは初日よりいいかな。ターン回りもいい感じです。

＜4＞石原光 足も乗り心地も、普通くらいにはなっています。あとはペラ調整くらいですね。

＜5＞登玉隼百 エンジンはいいと思います。伸びを求めたら反応してくれます。

＜6＞中亮太 リングを換えて回転が上がってマイ過ぎでした。ペラを合わせていけば、めっちゃいいかも。