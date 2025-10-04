京王閣競輪の開設76周年記念G3「ゴールドカップレース」（優勝賞金592万円）は3日、2日目を開催。6〜12Rで二次予選を行い、4日の3日目10〜12Rで争われる準決勝戦のメンバーが出そろった。注目レースは10Rだ。

機動力上位の岩本が中心。岩本は初日が先行策で4着、二次予選が日高裕太を目標にキッチリ抜け出して1着と連日の動きは悪くない。準決勝は4分戦になるが、ライン3車を生かした仕掛けで番手・和田とのゴール前勝負に持ち込む。

連勝で勝ち上がった新田は自分のタイミングで巻き返すと逆転十分。新田マークは小倉で＜5＞＝＜2＞が押さえ。中村は前を任せる小川の動き次第で上位進出。

＜1＞和田健太郎 最後は内しかなかった。状態は初日と変わらずで、そこまでいいとは言えない。岩本君へ。

＜2＞小倉竜二 栗山君と接触して失速してしまった。おそらく初の新田君へ。

＜3＞中村圭志 小川君へ。

＜4＞神田紘輔 焦ったのもあり、最後は差された。サドル回りを修正したい。再度、弟子の土生君へ。

＜5＞新田祐大 良くないレースだった…。着はいいけど内容が良くない。自力。いいレースをして挽回できるようにしたい。

＜6＞土生敦弘 自力。

＜7＞岩本俊介 日高君が頑張ってくれたおかげ。気持ちの入ったレースだったし、自分もまだまだ頑張らないとと思った。自力。

＜8＞石毛克幸 道中で脚を使い最後はキツかった。状態は悪くない。千葉3番手。

＜9＞小川賢人 初日の反省を生かしてタテに踏ませてもらった。脚の状態は問題ない。自力で何でも。