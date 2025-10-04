「紅霞」

Amazonにて10月7日より開催される「プライム感謝祭」先行セールの対象商品にグッドスマイルカンパニーのフィギュアが追加された。

セールでは、「初音ミク GTプロジェクト」専用キャラクター「レーシングミク」の2013年のSUGO戦応援イラストVer.を1/7スケールで再現したフィギュア「レーシングミク 2013 Rd.4 SUGO 応援Ver.［AQ］」や、アニメ「鬼滅の刃」の主人公「竈門炭治郎」を立志編19話にて、初めて「ヒノカミ神楽 円舞」を使ったシーンを背景も含めて切り取って再現したフィギュア「竈門炭治郎 ヒノカミ神楽 円舞」、錬金術RPG「ライザのアトリエ2 ～失われた伝承と秘密の妖精～」に登場する「ライザリン・シュタウト」を大胆な水着姿で再現したフィギュア「ライザ（ライザリン・シュタウト）水着Ver.」などがラインナップ。それぞれ期間中、割引価格で提供される。

なお、セール品の売り切れ、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認の上購入いただきたい。

「レーシングミク 2013 Rd.4 SUGO 応援Ver.［AQ］」

「竈門炭治郎 ヒノカミ神楽 円舞」

「ライザ（ライザリン・シュタウト）水着Ver.」

(C)2018 長谷敏司・redjuice・monochrom／KADOKAWA／BEATLESS製作委員会

(C) saitom / Crypton Future Media, INC. www.piapro.net

(C)吾峠呼世晴／集英社・アニプレックス・ufotable