歌手の近藤真彦（６１）が３日、北海道小樽市の小樽市民会館で全国ツアー「近藤真彦 爆音雷舞集会（笑）〜Ｆ愛上等伝説〜」の公演を行った。歌手デビュー４５年目にして初開催となる小樽でのライブでは、昭和をコンセプトに、代表曲「愚か者」「ギンギラギンにさりげなく」に加えて先輩である「新御三家」の楽曲など全３０曲を披露。集会に駆けつけた道産子たちを熱狂させた。

歴史と文化が息づく北の港町で、ヤンチャな“集会”が開かれた。レトロなテレビを模したスクリーンに流れる若き時代のライブ映像と重ねるように「ＫＯでＯＫ」のイントロが流れると、チェックのジャケット姿のマッチがステージに登場。冒頭ＭＣでは、もはや鉄板ネタと化した聴力検査啓発ＣＭの再現など、のっけから絶好調だった。

タイトルに語感の強い漢字を並べたツアーのコンセプトは、ヤンチャさがあふれていた昭和の世界観。「昭和の『４６４９（ヨロシク）』テイストだけど、本気でやってると思われないように（笑）をつけている」と苦笑するが、客席には自作の特攻服に身を包んで声援を送るファンの姿も。舞台では昭和の音楽シーンをけん引した西城秀樹さん、野口五郎（６９）、郷ひろみ（６９）の楽曲も歌唱。海援隊「贈る言葉」のカバーでは、自然と会場全体が合唱した。

長いステージ人生だが、意外にも小樽では初ライブ開催。ただ当地にゆかりのある昭和の大スター・石原裕次郎さんとつながりがあった。「お互いに中継だったけど、テレビの番組で何度か一緒に歌わせてもらった」。また、１９８３年に「たのきんスーパーヒットシリーズ」の映画「嵐を呼ぶ男」で主演を務めた縁で「日活のスタジオでごあいさつをさせてもらった」と懐古。「石原裕次郎さんとお会いしてお話しができた。お会いした昭和のスターだと（美空）ひばりさんと裕次郎さんは財産ですよね、僕の」としみじみと語った。

舞台上では盟友・野村義男（６０）とのライブ公演「ＭａｓａｈｉｋｏとＹｏｓｈｉｏ Ｌｉｖｅ Ｔｏｕｒ２０２６」の開催も発表。来年２月に全国４都市を巡り「コンセプトはまだまだこれからだけど、よっちゃんが入るから、ロックの色を強めたいな」とイメージを膨らませている。昭和の懐かしさを大切にしながらも、立ち止まることはなく令和の時代を突っ走る。