FANTASTICS八木勇征、世界初演オペラで2役に挑戦「感動的な気持ちになりました」殺陣シーンに自信【平家物語 −平清盛−】
【モデルプレス＝2025/10/04】FANTASTICSの八木勇征が3日、出演する新作オペラ「平家物語 −平清盛−」（4日〜5日／埼玉・ソニックシティ大ホール）の囲み取材に出席。オペラ初挑戦の意気込みを語った。
【写真】八木勇征、青髪の別人級ビジュアル
同作は、主要制作陣にクラシック音楽界において若手の先陣として世界で活躍する作曲家・酒井健治、大河ドラマ『篤姫』など常に時代を意識した作品を描く脚本家・田渕久美子、オペラ『金閣寺』を手がけるなど常に立体的な世界を構築する演出家・田尾下哲らが名を連ねる新作オペラ。池内響、工藤和真、木村善明、川越未晴といったトップ・オペラ歌手が出演し、八木は琵琶法師と武神の2役を演じる。囲み取材には、八木のほか、池内響、川越未晴、下野竜也（指揮）、酒井健治（作曲）、田渕久美子（脚本）、田尾下哲（演出）も出席した。
オペラ初挑戦となる八木は「オペラ歌手の方々の声量だったり、マイクを使わずにホールに響いて当たる声というものを自分自身が直に感じると本当に感動的な気持ちになりました」といい「オーケストラの方々の指揮や演奏で全体が盛り上がっている感覚を肌で感じたので、みなさんに観て頂くことがすごく楽しみになっています」と声を弾ませた。
見所を尋ねられると、八木は「新作オペラで世界初演です。まだ誰も観たことのない物語で、演出の内容にもなっていると思います。まさに明日観に来てくださる方々が世界で初めてそれを観るということで、そこがまず一番の見所」とコメント。琵琶法師という役は語り部的な存在で歌唱はないことを説明し、「随所随所の起点となるような場所でしっかりと物語が今後どうなっていくのか」を伝え「見ていて高揚感が出るような存在でいれたらなと思います」と意気込みを言葉にした。
また、武神役では殺陣シーンが数多くあるそう。殺陣指導の担当者と共に稽古をひたすら繰り返してきたことを振り返り、「そこはぜひ、観て頂きたいなと思います」と目を輝かせた。
平清盛役の池内は「史実とは別に、今回の平家物語だからこそ見せられる平家物語の世界をみなさんにお届けすることができると思います」、「色んな感覚を研ぎ澄まして聴いて頂いて、その時をみなさんと共有することができれば、それが僕たちにとっては一番幸せなことだと感じています」などと意気込みを語った。（modelpress編集部）
