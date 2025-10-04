歌手の近藤真彦（６１）が３日、北海道・小樽市民会館で全国ツアー（１６都市）の小樽公演を行った。昭和の大スター・石原裕次郎さん（１９８７年死去、享年５２）が３〜９歳の少年期を過ごした地で、初のコンサート。「スニーカーぶる〜す」「ギンギラギンにさりげなく」などを熱唱した。

デビュー４５年を迎える近藤が、小樽に昭和の風を吹かせた。「爆音雷舞（らいぶ）集会」と銘打ったツアーで、白と黒のチェック柄ジャケットを着て登場。「盛り上がってますかー？」とあおり、ファンの大歓声を浴びた。自身のヒット曲に加えて西城秀樹さん、野口五郎、郷ひろみの「新御三家」や、海援隊「贈る言葉」のカバーも披露。全３０曲中２５曲を７０〜８０年代の曲でまとめた。

小樽ゆかりの石原さんとは、デビュー当時にテレビで何度も共演。８３年には石原さんの代表作「嵐を呼ぶ男」のリメイク版にも主演した。「裕次郎さんと同じ映画ができて、お会いできてお話できたのは財産。すごく良かった」と懐かしんだ。

開演前に応じた囲み取材では、１１月８日に解散ライブを行うＫＡＴ―ＴＵＮに言及し「寂しいけど、個々で頑張ってもらいたい」とエール。メンバーだった亀梨和也（３９）とは連絡を取り合っていることも明かした。

年末年始にかけては東京・明治座で主演舞台を控えるが、１２月３１日は「空いてる。紅白歌合戦のオファー？ 若干待ってるよね」と笑わせた。

この日は「たのきんトリオ」としてともに人気を博したギタリスト・野村義男（６０）と、来年２月に全国４都市をめぐるツアーを行うことも発表。「日本中どこへ行っても、これだけファンが集まってくれる。昭和の個性ある歌の力ってすごい」と近藤。令和の世でも「嵐を呼ぶ男」であり続ける。（堀北 禎仁）

〇…近藤がオーナー兼監督を務める自動車チーム・コンドーレーシングが、９月２１日に自動車レース・スーパーＧＴのＧＴ５００クラスで９年ぶりに優勝。「車、タイヤ、エンジン、サーキット、路面温度…全部がかみ合わないと勝てない。それが全部かみ合った」と振り返った。「ＧＴ５００は本当のプロの集団じゃないと勝てない。これでまた強くなったなとインパクトを与えられる。よくチームが働いてくれた」と感謝した。この日の公演でも優勝を報告。観客から温かい拍手が送られた。