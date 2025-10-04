Amazonにて開催されている「Amazonプライム感謝祭」先行セールの対象商品にROBOT魂が追加された。開催期間は10月10日23時59分まで。

対象商品には、「機動戦士ガンダム SEED DESTINY」に登場する主機体「フォースインパルスガンダム」と、「機動戦士ガンダム0083 STARDUST MEMORY」に登場する「リック・ドムII ver. A.N.I.M.E.」がラインナップされている。

なお、セール品の売り切れなどにより、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認の上購入いただきたい。

TAMASHII NATIONS METAL ROBOT魂 機動戦士ガンダムSEED DESTINY [SIDE MS] フォースインパルスガンダム

約140mmの体躯に凝縮した至高のロボットフィギュアコレクション「METAL ROBOT魂」に「機動戦士ガンダム SEED DESTINY」より主機体フォースインパルスガンダムが登場。劇中イメージを追求したプロポーションと可動域が再現されている。全身に彩色、ダイキャストを採用した高級感ある仕上がりとなっている。

【セット内容】本体、交換用手首左右各3種、機動防盾、高エネルギービームライフル、フォールディングレイザー対装甲ナイフ×2、フォースシルエット、専用台座一式、魂ステージ用ジョイントパーツ、ビームサーベルエフェクト×2、レーザー対艦刀（フリーガンダム撃墜Ver.）、レーザー対艦刀用エフェクトパーツ一式

TAMASHII NATIONS ROBOT魂 機動戦士ガンダム0083 STARDUST MEMORY [SIDE MS] MS-09R-2 リック・ドムII ver. A.N.I.M.E.

宇宙域での機動性に特化したリック・ドムの改良型。一年戦争終結後も連邦軍の脅威となった黒紫の機体が堅牢なフォルムでVer.A,N.I.M.E.に登場。

【セット内容】本体、ヒート・サーベル、ヒート・サーベル刃(発光)、プロペラント・タンク×2、ジャイアント・バズ、シュツルム・ファウスト×2、MMP-80マシンガン、交換用手首左右各5種、手首格納デッキ、各種ホルダー一式

(C)創通・サンライズ