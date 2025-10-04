ワールドカードシリーズを2連勝で勝ち抜いたドジャースとフィリーズの地区シリーズは4日（日本時間5日）にフィラデルフィアで第1戦（試合開始は日本時間5日午前7時38分予定）を迎える。3日（同4日）にはシチズンズバンク・パークで前日練習が行われた。

練習に先立って行われた会見には、フィリーズの第1戦先発を務めるクリストフェル・サンチェス投手が会見に臨んだ。

サンチェスは9月16日（日本時間17日）の対戦で大谷と先発対決。その時は大谷の5回無安打無失点に対し、サンチェスは7回7安打4失点だった。打者・大谷とはこれまで16打数4安打、打率.250で0本塁打で6三振を奪っている。

今季13勝を挙げた左腕は大谷については「最近、LAで対戦したが、素晴らしい経験だった。とても良い経験である」とするにとどまり「今は投球に集中している。感情をコントロールし、しっかり投げることに専念している。チームとして取り組む」と語った。

ワイルドカードシリーズで好調だったドジャース打線については「まず、彼らは昨年優勝したチームであることを念頭に置くべきだ。非常に強いクラブである。打撃面では、飛球を抑えることを意識し、なるべく空中に打たせないようにすることが重要だと思う」と語った。

「(直近の対戦は）長所も短所もある。相手を見て投げる経験はあるが、相手も研究してくる。大事なのは、毎回相手に対して計画を遂行し、弱点を突くことだ。それが重要である」と冷静に語った上で「プレッシャーは常にあるものだ。それを受け止め、過剰に考えず、投球に集中すれば自然にゲームが進むと思う」と自信ものぞかせた。