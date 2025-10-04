Amazonにて開催されている「Amazonプライム感謝祭」先行セールの対象商品にBANDAI SPIRITSの可動フィギュアブランド「METAL BUILD」より「Hi-νガンダム」が追加された。開催期間は10月10日23時59分まで。

本商品は、小説「機動戦士ガンダム 逆襲のシャア ベルトーチカ・チルドレン」に登場するモビルスーツ「Hi-νガンダム」を立体化したもの。強さとしなやかさの両端をあわせ持つ「Hi-νガンダム」の特徴あるカラーリングとデザインフォルム、出渕裕氏によるMSデザインの確固たる力強さを、緻密なデザインアレンジにて表現している。肩アーマー、胸部、フロントアーマーには、内部機構を露出させるオープンギミックを搭載。内部の構造を創造させるような、緻密なメカモールドが表現されている。

なお、セール品の売り切れ、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認の上購入いただきたい。

【セット内容】 本体 バックパック シールド プロペラントタンク左右 ビーム・ライフル一式 ニュー・ハイパー・バズーカ ビーム・サーベル バックパック用×2 ビーム・サーベル 左腕用 ビーム・サーベル刃3種×2 交換用手首左右各4種 フィン・ファンネル×6 ジョイント2種 台座＆支柱一式 フィン・ファンネル用ジョイント＆支柱一式

