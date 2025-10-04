¥Õ¥£¥ê¡¼¥ºÀµÊá¼ê¤¬¸ì¤ëÂçÃ«æÆÊ¿¤È¤ÎÂÐÀï¡¡¡Ö²æ¡¹¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç¤¤ÊÄ©Àï¤Ë¤Ê¤ë¡£¤¿¤À¡Ä¡×
¡¡¥ï¡¼¥ë¥É¥«¡¼¥É¥·¥ê¡¼¥º¤ò2Ï¢¾¡¤Ç¾¡¤ÁÈ´¤¤¤¿¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤È¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤ÎÃÏ¶è¥·¥ê¡¼¥º¤Ï4Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö5Æü¡Ë¤Ë¥Õ¥£¥é¥Ç¥ë¥Õ¥£¥¢¤ÇÂè1Àï¡Ê»î¹ç³«»Ï¤ÏÆüËÜ»þ´Ö5Æü¸áÁ°7»þ38Ê¬Í½Äê¡Ë¤ò·Þ¤¨¤ë¡£3Æü¡ÊÆ±4Æü¡Ë¤Ë¤Ï¥·¥Á¥º¥ó¥º¥Ð¥ó¥¯¡¦¥Ñ¡¼¥¯¤ÇÁ°ÆüÎý½¬¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡Îý½¬¤ËÀèÎ©¤Ã¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿²ñ¸«¤Ë¤Ï¡¢¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤ÎJ.T.¥ê¥¢¥ë¥ß¥å¡¼¥ÈÊá¼ê¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢Âè1Àï¤ËÀèÈ¯¤¹¤ëÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡9·î16Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö17Æü¡Ë¤ÎÂÐÀï¤Ç¤Ï5²óÌµ°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¤È´°àú¤ËÉõ¤¸¹þ¤Þ¤ì¡¢¤µ¤é¤ËÂÇ¼Ô¤È¤·¤Æ¤ÏÂç¥ê¡¼¥°»Ë¾å6¿ÍÌÜ¤Î2Ç¯Ï¢Â³50ËÜÎÝÂÇ¤òµÊ¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢¤³¤Î»î¹ç¤Ë¥ê¥¢¥ë¥ß¥å¡¼¥È¤Ï½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¥ê¥¢¥ë¥ß¥å¡¼¥È¤Ï¡Ö½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ÀµÄ¾¸À¤Ã¤Æ¼«Ê¬¤ÏÅ¬Ç¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡£¡ÊÅê¼ê¤ÎÂçÃ«¤Ï¡Ë¤¿¤À¡¢Â¾¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤¯¤È¡¢ÌÀ¤é¤«¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤Ï¤¹¤´¤¯ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¢¤ë¡£¤¦¤Þ¤¯ÇÛµå¤·¤Æ²æ¡¹¤òËÝÏ®¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤ß¤ó¤Ê¤¬¸ý¤òÂ·¤¨¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢µå¼Á¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£Â®µå¤ÏÎÏ¶¯¤¯¡¢ÊÑ²½µå¤â±Ô¤¤¡×¤È¾Î¤¨¤¿¾å¤Ç¡ÖÈà¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ë²æ¡¹¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç¤¤ÊÄ©Àï¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¦¡£¤¿¤À¡¢2ÅÙÌÜ¤ËÂÐÀï¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¾¯¤·¤Ï½õ¤±¤Ë¤Ê¤ë¤È´ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤·¤¿¡£