「飼い主に似るって本当」ママと愛犬の後ろ姿に4.6万いいね「ちゃんと仕事してる感」「かわいい」【ママリ】

どれどれ…と、お湯はりを見つめる愛犬

この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。今回紹介するのは、愛犬との日常をXで発信している、こうめ(@umekochanyo)さんの投稿したお写真です。「ペットは飼い主に似る」とはよく言われるものですよね。投稿者は「飼い主に似るって本当よね…」と、お湯はりを見つめる妻と愛犬の小梅ちゃんの写真を投稿。まるで人間のような愛犬の後ろ姿が「かわいい！」と注目を集めました。

「ペットは飼い主に似る」とはよく言われるものですよね。時折、もしかして中に人間が入っているんじゃ…と思ってしまうことも！





©umekochanyo

飼い主に似るって本当よね…（パパの盗撮

お湯はりを見つめるママと小梅

まるでお湯はりのことがわかっているかのような、小梅ちゃんの後ろ姿にびっくり！ママさんと同じように身を乗り出し、お風呂の湯を見つめていますね。頼もしいお手伝いさんです。



この投稿には「何してるのか理解してないけど、一応使命は全うするの偉いしかわいすぎる」「なんて幸せなお風呂準備だ！」といったコメントが寄せられていました。まるで親子のような後ろ姿に、胸が熱くなってしまいますね。飼い主さんそっくりな愛犬の姿にキュンとする、素晴らしいお写真でした。

記事作成: minaduki23

（配信元: ママリ）