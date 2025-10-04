Amazonにて開催されている「Amazonプライム感謝祭」先行セールの対象商品にアクションフィギュア「S.H.Figuarts」が追加された。開催期間は10月10日23時59分まで。

対象商品には、「ドラゴンボール ブルマのバイク-ホイポイカプセル No.9-」や「ドラゴンボールZ フリーザ 第一形態&フリーザポッド」、「呪術廻戦 虎杖悠仁」、「アベンジャーズ キャプテン・アメリカ」、「ウルトラマンゼット オリジナル」など、人気作品のキャラクターたちが多数ラインナップされている。

なお、セール品の売り切れなどにより、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認の上購入いただきたい。

S.H.Figuarts ドラゴンボールZ フリーザ 第一形態&フリーザポッド

S.H.Figuarts ドラゴンボール ブルマのバイク-ホイポイカプセル No.9-

S.H.Figuarts アベンジャーズ キャプテン・アメリカ-《AVENGERS ASSEMBLE》EDITION-

S.H.Figuarts 呪術廻戦 虎杖悠仁

(C) バードスタジオ／集英社・東映アニメーション

(C)2020 MARVEL

(C)芥見下々/集英社・呪術廻戦製作委員会