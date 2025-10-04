【Amazonセール】「S.H.Figuarts」が登場！「フリーザ 第一形態」や「虎杖悠仁」などラインナップ【プライム感謝祭2025】
【Amazonプライム感謝祭】 先行セール期間：10月4日0時～ 開催期間：10月7日0時～10月10日23時59分
(C) バードスタジオ／集英社・東映アニメーション
Amazonにて開催されている「Amazonプライム感謝祭」先行セールの対象商品にアクションフィギュア「S.H.Figuarts」が追加された。開催期間は10月10日23時59分まで。
対象商品には、「ドラゴンボール ブルマのバイク-ホイポイカプセル No.9-」や「ドラゴンボールZ フリーザ 第一形態&フリーザポッド」、「呪術廻戦 虎杖悠仁」、「アベンジャーズ キャプテン・アメリカ」、「ウルトラマンゼット オリジナル」など、人気作品のキャラクターたちが多数ラインナップされている。
なお、セール品の売り切れなどにより、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認の上購入いただきたい。
S.H.Figuarts ドラゴンボールZ フリーザ 第一形態&フリーザポッド
S.H.Figuarts ドラゴンボール ブルマのバイク-ホイポイカプセル No.9-
S.H.Figuarts アベンジャーズ キャプテン・アメリカ-《AVENGERS ASSEMBLE》EDITION-
S.H.Figuarts 呪術廻戦 虎杖悠仁
(C)2020 MARVEL
(C)芥見下々/集英社・呪術廻戦製作委員会