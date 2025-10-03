まるで悪者？妊活仲間に批判され「精神歪んでるわ」｜みんな私に配慮して【ママリ】
良い人だと思っていたユキさんにひどい言われ方をしたと思っているキリコさん。自分の言動を反省するどころかユキさんへの不満が溢れ出してしまうのです。
ユキさんから言われたことを思い返し、イライラしながら帰り道を歩くキリコさん。自分は全く悪いことを言ったとは思っていないようです。
散々、周りに配慮してほしいと言ってきたキリコさん。しかし、ユキさんからもっと周りに配慮した方がいいと言われてしまいます。
キリコさんは反省するどころか、ユキさんの言い分が気に食わない様子…。ユキさんの言葉は全く届いていないのでした。
ユキさんが怒るのも当然な内容でしたが、キリコさんは全く自分が悪いと思っていないようですね。それどころか、ユキさんをおかしい人扱い。自己中心的な言動をしていることに気づかないままなのは、今後さまざまなトラブルに発展しそうで怖いですね。
つらい気持ちに蓋をせず、信頼できる誰かと共有して
主人公・高畑キリコさんは、なかなか結果が出ない妊活に心をすり減らし、次第に周囲の何気ない光景さえもつらく感じるようになります。おむつのCMや優先席の妊婦さんを見るだけで、気持ちが揺さぶられてしまう。そんなキリコさんは、相手のちょっとした言動や配慮のなさに敏感になり、感情を抱えきれなくなっていきます。やがて赤ちゃんを授かることはできたものの、出産後も気持ちに余裕が持てず、夫婦関係も悪化。離婚という選択に至り、治療を共に頑張ってきた友人たちとも疎遠になってしまいます。
不妊治療はときに期待と失望を繰り返し、心への負担が大きく感じられることがあるでしょう。妊活中に赤ちゃんを見ることがつらいと感じることは自然なことです。また、妊活のつらさは経験者にしかわからないことも多く、気持ちを言葉にするのが難しいことも。ただ、その気持ちを無理に押し込めたり否定したりする必要はありません。まずは自分自身の心の声に耳を傾けましょう。そして、身近なパートナーと本音で気持ちを共有し、互いに声をかけ合うことが、心を軽くする第一歩につながります。
この作品は妊活という繊細なテーマを通して、誰かを思いやることの大切さ、自分自身にやさしくすることの必要性をそっと伝えてくれます。
