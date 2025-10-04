ＮＹ各市場 ２時台 ダウ平均は４７５ドル高 ナスダックもマイナス圏での推移
NY株式3日（NY時間13:17）（日本時間02:17）
ダウ平均 46995.67（+475.95 +1.02%）
ナスダック 22839.48（-4.57 -0.02%）
CME日経平均先物 46140（大証終比：+200 +0.43%）
欧州株式3日終値
英FT100 9491.25（+63.52 +0.67%）
独DAX 24378.80（-43.76 -0.18%）
仏CAC40 8081.54（+24.91 +0.31%）
米国債利回り
2年債 3.562（+0.023）
10年債 4.110（+0.027）
30年債 4.709（+0.020）
期待インフレ率 2.338（+0.008）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.698（-0.001）
英 国 4.690（-0.020）
カナダ 3.189（+0.013）
豪 州 4.333（-0.004）
日 本 1.656（+0.003）
NY原油先物11 月限（WTI）
1バレル＝61.13（+0.65 +1.07%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝3907.00（+38.90 +1.01%）
ビットコイン（ドル）
ビットコイン＝122937.81（+2226.42 +1.84%）
ビットコイン（円建・参考値）
（円建て）＝1812万7180（+328286 +1.84%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
