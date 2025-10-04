ＮＹ各市場　２時台　ダウ平均は４７５ドル高　ナスダックもマイナス圏での推移
NY株式3日（NY時間13:17）（日本時間02:17）
ダウ平均　　　46995.67（+475.95　+1.02%）
ナスダック　　　22839.48（-4.57　-0.02%）
CME日経平均先物　46140（大証終比：+200　+0.43%）

欧州株式3日終値
英FT100　 9491.25（+63.52　+0.67%）
独DAX　 24378.80（-43.76　-0.18%）
仏CAC40　 8081.54（+24.91　+0.31%）

米国債利回り
2年債　 　3.562（+0.023）
10年債　 　4.110（+0.027）
30年債　 　4.709（+0.020）
期待インフレ率　 　2.338（+0.008）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.698（-0.001）
英　国　　4.690（-0.020）
カナダ　　3.189（+0.013）
豪　州　　4.333（-0.004）
日　本　　1.656（+0.003）

NY原油先物11 月限（WTI）
1バレル＝61.13（+0.65　+1.07%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝3907.00（+38.90　+1.01%）

ビットコイン（ドル）
ビットコイン＝122937.81（+2226.42　+1.84%）
ビットコイン（円建・参考値）
（円建て）＝1812万7180（+328286　+1.84%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ