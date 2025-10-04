ワールドカードシリーズを2連勝で勝ち抜いたドジャースとフィリーズの地区シリーズは4日（日本時間5日）にフィラデルフィアで第1戦（試合開始は日本時間5日午前7時38分予定）を迎える。3日（同4日）にはシチズンズバンク・パークで前日練習が行われた。

練習に先立って行われた会見で、フィリーズのロブ・トムソン監督は、第1戦に先発する大谷翔平投手について、警戒心を口にした。地区シリーズ前哨戦とも言える9月16日（日本時間17日）の対戦では5回無安打無失点と完璧に封じ込まれ、さらに打者では大リーグ史上6人目の2年連続50本塁打を喫した。

指揮官は「数週間前に対戦した際の投球は今季最高だっただろう。彼は素晴らしかった。パワー、制球力、コントロールの融合だ。本当に良かった。ストライクを先行させ、98〜99マイルくらいの球を投げていた。変化球もすべて平均以上だった。難しい仕事になる」と語った。それでも「正確にどれくらい学んだか数値化できるものではないが、相手を一度見たことは必ずプラスになる。投手が打線を見る場合でも、打線が投手を見る場合でもそうだ。そこで必要なのは調整である」と語った。

また、ワイルドカードシリーズで救援陣の1人に加わった佐々木朗希投手については「非常に力のある投手である。基本は速球とスプリット。我々の目ではまだカッターは確認できていない。短いイニングで全力で攻めてく。非常に大きな武器」と話した。

今季、両軍のレギュラーシーズンの対戦はフィリーズが4勝2敗と勝ち越している。