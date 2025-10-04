◇米女子ゴルフ ロッテ選手権第2日（2025年10月2日 米ハワイ州・ホアカレイCC（パー72））

第2ラウンドが2日に行われ、59位から出た渋野日向子（26＝サントリー）は2バーディー、1ボギー、1ダブルボギーの73と落とし、通算イーブンパーの74位で4戦連続予選落ちした。単独首位で出た岩井明愛（23＝Honda）は68で回り12アンダーで2位に後退。62のファン・ユミン（22＝韓国）が15アンダーで首位に立った。

最終18番、入れれば予選通過となるチップショットはカップを外れた。「どこかで1個でも（バーディーパットが）入ってくれたら。技術的、精神的にも全然駄目。それ以前の問題でもある」。あと一打が遠く、渋野は何度も涙を拭った。

現在年間ポイントランクは102位と来季シード確保には崖っ縁の状態。シードの80位、試合数が限られる準シードの100位以内にもポイント上積みが必須だが、今後、出場可能性があるのは11月アニカ・ゲインブリッジ・ペリカンだけ。それも今大会後に出場の可否が確定するため他選手次第。「ふがいない。出られるといいけど」とうつむいた。

次週は国内ツアーのスタンレー・レディースホンダ（10日開幕、静岡）に参戦する。「早く切り替えたい」と懸命に前を向いた。

▼2位・岩井明愛 3連続バーディーでスタートしたけれど、中盤はもう少し取りたいと思っていた。その中で最終ホールのバーディーは大きい。（5バーディー、1ボギーで首位と3打差）