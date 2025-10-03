小1息子の問題行動「やりたくなったからやった」理解できずつらい｜うちの子が支援級に移籍するまで【ママリ】

これは、もっつん(@mocchan_diary)さんが小学1年生の息子の発達に悩み、支援クラスへの移籍を決意するまでのお話です。過去に配信し反響があったものを再編成しています。『うちの子が支援級に移籍するまで』第39話をごらんください。

担任やスクールカウンセラーなど周りの力を借りながら、ありのままのわが子と向き合う母の葛藤を描きます。スクールカウンセラーとの面談を経て、息子の困り感が少しずつ分かってきましたが...。

Ⓒmocchan_diary

Ⓒmocchan_diary

Ⓒmocchan_diary

Ⓒmocchan_diary

Ⓒmocchan_diary

Ⓒmocchan_diary

Ⓒmocchan_diary

Ⓒmocchan_diary

相変らずタクくんの学校でのトラブルは続き、忘れ物なども多くありました。育児と仕事、そして休日の習い事も増えたことでもっつんさんの負担はどんどん大きくなりました。



しかし、スクールカウンセラーとのカウンセリングは母子ともに続けていました。少しずつではありますが、タクくんの心のモヤモヤが解消され、いい方向に進んでいるような気がしたのです。

記事作成: ママリ編集部

（配信元: ママリ）