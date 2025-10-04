　4日2時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比220円高の4万6160円と急伸。日経平均株価の現物終値4万5769.5円に対しては390.50円高。出来高は8951枚となっている。

　TOPIX先物期近は3156ポイントと前日比18.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は26.83ポイント高で推移。


○主要先物価格・2時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 46160　　　　　+220　　　　8951
日経225mini 　　　　　　 46165　　　　　+225　　　145236
TOPIX先物 　　　　　　　　3156　　　　 +18.5　　　 14289
JPX日経400先物　　　　　 28395　　　　　+135　　　　 812
グロース指数先物　　　　　 728　　　　　　+6　　　　 674
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース