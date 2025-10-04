日経225先物：4日2時＝220円高、4万6160円
4日2時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比220円高の4万6160円と急伸。日経平均株価の現物終値4万5769.5円に対しては390.50円高。出来高は8951枚となっている。
TOPIX先物期近は3156ポイントと前日比18.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は26.83ポイント高で推移。
○主要先物価格・2時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 46160 +220 8951
日経225mini 46165 +225 145236
TOPIX先物 3156 +18.5 14289
JPX日経400先物 28395 +135 812
グロース指数先物 728 +6 674
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース
TOPIX先物期近は3156ポイントと前日比18.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は26.83ポイント高で推移。
○主要先物価格・2時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 46160 +220 8951
日経225mini 46165 +225 145236
TOPIX先物 3156 +18.5 14289
JPX日経400先物 28395 +135 812
グロース指数先物 728 +6 674
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース