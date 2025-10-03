小1息子について悩む母、スクールカウンセラーに会ってみた｜うちの子が支援級に移籍するまで【ママリ】

これは、もっつん(@mocchan_diary)さんが小学一年生の息子の発達に悩み、支援クラスへの移籍を決意するまでのお話です。過去に配信し反響があったものを再編成しています。『うちの子が支援級に移籍するまで』第32話をごらんください。

担任やスクールカウンセラーなど周りの力を借りながら、ありのままの我が子と向き合う母の葛藤を描きます。担任の先生のアドバイスを受け、スクールカウンセラーに相談してみることに...。

心理の専門家であるスクールカウンセラーに面談。というと、なんだか緊張してしまいますが、担当の先生はホワホワと優しい雰囲気でした。



スクールカウンセラーとの面談では、ありのままの悩みを話せるといいですね。言いにくくても伝えることで、適切なアドバイスを得られるでしょう。

