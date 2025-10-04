Amazonにて開催されている「Amazonプライム感謝祭」先行セールの対象商品にタナカのトイガン各種が追加された。開催期間は10月10日23時59分まで。

対象商品には、海上保安庁モデル「M360J SAKURA」や、「帰ってきたあぶない刑事」大下勇次モデルDXセット、「コルト エアクルーマン R-model」、「M640 センチニアル .38スペシャル」などモデルガンのほか、モデルガン用ショットシェルやダブルキャップカートリッジがラインナップされている。

なお、セール品の売り切れなどにより、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認の上購入いただきたい。

タナカ「帰ってきたあぶない刑事」大下勇次モデル M10 2inch Early ヘビーウエイト DXセット

タナカワークスが、「帰ってきたあぶない刑事」作中でユージの使用するM10の2 inchモデルのプロップガンを製作・提供した経緯により、モデルガンとしても登場。タナカKフレームモデルガン系最新の内部機構Version.3を搭載し、得意とするヘビーウェイト（高比重）樹脂製の本体に高級ウォールナット（アメリカクルミ）製のグリップにウエイトを入れて、更に重量アップして製作されている。

デラックス版は「ユージなりきりセット」として、作中でも使用されたHKS製の実銃用スピードローダーが付属する。装填を楽しめるようにカートリッジも6発分追加し、計12発になっている。実際に撮影用ホルスターを作成した「SPEED」社の協力監修により、劇中のユージが着用したモデルを再現したバーティカルタイプの本革製ショルダーホルスターとなっている。国産の高級素材「栃木レザー」を使用しており、オフィシャルライセンスが刻印されている。

タナカ S&W M360J SAKURA 海上保安庁 モデル .38 スペシャル

本商品は、海上保安庁の海上保安官が使用する「M360J SAKURA」のモデルガン。警察仕様のサクラと差別化を図り、6桁のシリアルナンバーの変更、フレーム側面に海上の安全を担う海上保安庁のシンボル「コンパスマーク」が刻印されている。

実包の入らない実銃の重量が約420gのところ、タナカのHW樹脂モデルはカートを含む重量が約440gとなり、リアルな重量を味わうことができる。

タナカ コルト エアクルーマン R-model

コルト社製エアクルーマンを、耐久性、作動性を向上させた「R-model」仕様のモデルガン。コルトメカを忠実に再現したために発生していたシリンダーロックアップ問題も、強固なプレス製とダイカストの2ピース構造に変更されたリバウンドレバーによって、長期にわたり作動タイミングのズレを防止する。

エアクルーマン最大の特徴でもある、アメリカ空軍の紋章が入ったウォールナット製チェッカーグリップ（ウエイト入り）が標準装備されている。