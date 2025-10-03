¡ØÁòÁ÷¤Î¥Õ¥êー¥ì¥ó¡Ù¡ßORBcafe¢öÀ±¶õ¥Æー¥Þ¤Î¥³¥é¥Ü¥«¥Õ¥§³«ºÅ
Âç¿Íµ¤TV¥¢¥Ë¥á¡ØÁòÁ÷¤Î¥Õ¥êー¥ì¥ó¡Ù¤È¡ÖORBcafe¡×¤¬ºÆ¤Ó¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ß¡¢2025Ç¯10·î7Æü(²Ð)¤è¤ê¶äºÂ¤Ë¤ÆÆÃÊÌ¤Ê¥³¥é¥Ü¥«¥Õ¥§¤¬¥¹¥¿ー¥È¤·¤Þ¤¹¡£¥Æー¥Þ¤Ï¡ÖÅ·ÂÎ´ÑÂ¬¥¥ã¥ó¥×¡×¡£Ê²¤²Ð¤äÀ±¶õ¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿¸ÂÄê¥á¥Ë¥åー¤ä¡¢¿·µ¬ÉÁ¤²¼¤í¤·¥¤¥é¥¹¥È¤ò»È¤Ã¤¿¥°¥Ã¥º¤¬ÅÐ¾ì¡£ºòÇ¯¹¥É¾¤òÇî¤·¤¿¥Ï¥í¥¦¥£¥óÉÁ¤²¼¤í¤·¥·¥êー¥º¤âÉü³è¤·¡¢¥Õ¥¡¥óÉ¬¸«¤Î¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤Ç¤¹¡£
À±¤ÈÊ²¤²Ð¤ò´¶¤¸¤ë¸ÂÄê¥á¥Ë¥åー
º£²ó¤Î¥³¥é¥Ü¥«¥Õ¥§¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÅ·ÂÎ´ÑÂ¬¥¥ã¥ó¥×¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¤·¤¿ÆÃÊÌ¤Ê¥Õー¥É¤ä¥É¥ê¥ó¥¯¤¬ÅÐ¾ì¡£
¸ÂÄê¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£ー
À±¶õ¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿¥¹¥¤ー¥Ä¤ä¡¢Ê²¤²Ð¤òÏ¢ÁÛ¤µ¤»¤ë¤¢¤¿¤¿¤«¤ß¤Î¤¢¤ë¥á¥Ë¥åー¤Ê¤É¡¢¤³¤³¤Ç¤·¤«Ì£¤ï¤¨¤Ê¤¤°ïÉÊ¤¬Â·¤¤¤Þ¤¹¡£
ÍøÍÑ¤Ï90Ê¬À©¤Ç¡¢¥ï¥ó¥ªー¥ÀーÉ¬¿Ü¡£Æþ¾ìÎÁ¤Ï550±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤Ç¡¢¥¯¥ê¥¢¥«ー¥É¤Î¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£¤âÉÕÂ°¤·¤Þ¤¹¢ö
¡ÚBLUE POND¡ÛÂç´Ý»¥ËÚ¸ÂÄê♡ËÌ³¤Æ»È¯¥¥ã¥é¥á¥ë¥¹¥¤ー¥ÄÃÂÀ¸
¿·µ¬ÉÁ¤²¼¤í¤·&¿Íµ¤¥¤¥é¥¹¥ÈÉü³è
¸ÂÄê¥³¥é¥Ü¥°¥Ã¥º
ËÜ¥³¥é¥Ü¤Î¤¿¤á¤ËÀ©ºî¤µ¤ì¤¿¿·µ¬ÉÁ¤²¼¤í¤·¥¤¥é¥¹¥È¤Ë²Ã¤¨¡¢ºòÇ¯Âç¹¥É¾¤À¤Ã¤¿¥Ï¥í¥¦¥£¥óÉÁ¤²¼¤í¤·¥¤¥é¥¹¥È¤â¿·¤¿¤Ê¥°¥Ã¥º¤È¤·¤ÆÉü³è¡£
¸ÂÄê¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ï¥«¥Õ¥§ÍøÍÑ¼Ô¤Î¤ß¹ØÆþ²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤òÀ±¶õ¤È°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¡¢ÆÃÊÌ¤Ê¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤ÏÉ¬¸«¤Ç¤¹♡
ÆÃÊÌ¤Ê½©¤ò¡ØÁòÁ÷¤Î¥Õ¥êー¥ì¥ó¡Ù¥³¥é¥Ü¥«¥Õ¥§¤Ç
À±¶õ¤Î²¼¤Ç¥¥ã¥ó¥×¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤ÊÆÃÊÌ¤Ê»þ´Ö¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡ØÁòÁ÷¤Î¥Õ¥êー¥ì¥ó¡Ù¡ßORBcafe¤Î¥³¥é¥Ü¥«¥Õ¥§¡ÖÅ·ÂÎ´ÑÂ¬¥¥ã¥ó¥×¡×¡£
¿·µ¬¥¤¥é¥¹¥È¤äÉü³è¥°¥Ã¥º¤Ë²Ã¤¨¡¢À¤³¦´Ñ¤ò´®Ç½¤Ç¤¤ë¸ÂÄê¥á¥Ë¥åー¤âÌ¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£
³«ºÅ¤Ï2025Ç¯10·î7Æü(²Ð)¤«¤é11·î9Æü(Æü)¤Þ¤Ç¡£¶äºÂ¤Ç¤·¤«ÂÎ¸³¤Ç¤¤Ê¤¤¤Ò¤È¤È¤¤ò¡¢¤¼¤Ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£