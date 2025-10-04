【絶対魅了で異世界攻略！～高慢女わからせハーレム計画～】 10月4日先行配信開始

【拡大画像へ】

viviONは10月4日、めがめが。氏とCAT.S氏によるマンガ「絶対魅了で異世界攻略！～高慢女わからせハーレム計画～」の先行配信をcomipoにて開始した。

本作は淫魔によって異世界へ召喚された主人公が、欲望と策略が渦巻く異世界で、“ちょっとエッチに”成り上がるファンタジー作品となっている。

□作品ページ

【あらすじ】

自分を見下す女子たちを、いつか言いなりにしたい――。

そんな妄想にふけるハルマは、突如淫魔によって異世界へ召喚される。そこは、女王の座を巡る戦乱が激化を極める国だった。

戦場のど真ん中に放り込まれ、瞬く間に絶体絶命の危機に陥るハルマだったが、王位継承者の一人・アリシアに間一髪で救われ館に招かれる。

しかし安堵もつかの間、恩人であるアリシアに暗殺者の影が忍び寄る。

平和を夢見るアリシアを女王にするため、ハルマは禁断の力で高慢な女たちを魅了し、意のままに操ることを決意する。

欲望と策略が渦巻く異世界で、ちょっとエッチに成り上がるファンタジー、開幕！