◇ナ・リーグ ワイルドカードシリーズ第3戦 タイガース6―3ガーディアンズ（2025年10月2日 クリーブランド）

タイガースが同地区のライバル・ガーディアンズとの戦いに決着をつけた。

メジャー2年目捕手のディングラーが6回2死で決勝ソロを放ち「ダメージを与えることができた」。

敵地クリーブランドでタ軍の選手ほぼ全員がブーイングを浴びたが、ディングラーは地元出身。A・J・ヒンチ監督は「彼はブーイングを浴びなかった唯一の選手。凄いことだ」と笑った。

シーズンでは15・5ゲーム差を逆転されてガ軍に地区優勝を許したが、PSで見事リベンジを果たした。

＜ガーディアンズ 反撃も及ばず…＞史上最大の15・5ゲーム差を逆転優勝した勢いは、PSでは通じなかった。8回に相手投手の適時失策の間に2点を返して3点差まで迫ったが、反撃はそこまで。6月下旬から10連敗も喫したチームは、9月を20勝7敗と驚異的な勝率で勝ち進んできた。「こんなふうに終わるのは悔しい。我々が成し遂げたことは誇らしいが、十分ではなかった」とスティーブン・ボート監督は肩を落とした。