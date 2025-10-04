◇ア・リーグ ワイルドカードシリーズ第3戦 レッドソックス0―4ヤンキース （2025年10月2日 ニューヨーク）

レッドソックス・吉田は第3戦で今シリーズ初めてスタメン出場し、4番に座って2安打と起用に応えたが、打線に火を付けることはできず零敗で敗退が決まった。「残念ですね。今年が終わってしまうと分かっていたので」と肩を落とした。

昨秋の右肩手術の影響で出遅れてレギュラーシーズンは55試合で打率・266、4本塁打。「数字だけ見たら寂しい結果」に終わった。それでも9月は打率・333、13打点と調子を上げ、多くの試合で中軸に座った。「去年のオフからずっと取り組みながら、最後の1カ月は自分の中でイメージと全部一致してきた」という言葉通り、今シリーズは打率・571、2打点で、地元ファンからも絶賛される結果を出した。

たった3戦での終戦は悔しいが、頂点につながる道に初めて触れた経験は未来につながる。「ポストシーズンに出られない選手もたくさんいる中で、勝ち上がるのは素晴らしいと改めて感じた」。来季が5年契約の4年目となる吉田は「自分でしっかり結果を受け入れてレベルアップしていきたい」と笑顔で前を向いていた。（杉浦大介通信員）