ワイルドカードシリーズを2連勝で勝ち抜いたドジャースは2日（日本時間3日）、4日（同5日）からのフィリーズとの地区シリーズに備えて敵地フィラデルフィアに移動した。

球団の公式インスタグラムはチャーター機に乗り込む選手らの写真をアップ。4日の第1戦に先発する大谷は、ニューバランスのキャップをつばを後ろにしてかぶり、首にヘッドホンをかけてリラックスした表情だった。メジャー8年目でPS初登板。同一のPSで投手とそれ以外のポジションで先発出場するのは史上初となる。

山本は高級ブランドのルイ・ヴィトンのバッグを手に笑顔。1日のレッズ戦でメジャー自己最速の101.4マイル（約163.2キロ）をマークし、今後守護神として登板する可能性がある佐々木も笑顔でタラップを上がった。

≪ドジャース・大谷が先発の地区S第1戦は4日午前7時38分開始≫ドジャース・大谷が先発するフィリーズとの地区シリーズ第1戦の試合開始時間が、4日午後6時38分（日本時間5日午前7時38分）に決まった。敵地フィラデルフィアで第2戦までを行い、ロサンゼルスに舞台を移す8日（同9日）の第3戦以降の開始時間は未発表。また鈴木、今永のカブスは、敵地ミルウォーキーでのブルワーズとの第1戦が4日午後1時8分（同5日午前3時8分）開始に決まった。