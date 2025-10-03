「パンツよりスカート派」の人へ！【ROPÉ PICNIC】大人が狙いたい「人気スカート」

「パンツよりスカート派」の人へおすすめしたい【ROPÉ PICNIC（ロペピクニック）】のランキング入りした「人気スカート」をピックアップ！ 端正なキルトスカートや、すっきりIラインのリブスカートなど、どれもミドル世代が取り入れやすいデザインです。オンオフ問わず活躍してくれるラインナップなので、ワードローブに加えたくなるかも。ぜひ、チェックしてみてください。

穿くだけでクラシカルに決まるキルトスカート

【ROPÉ PICNIC】「レディハンサムシリーズ ウールライクタックキルトスカート」\5,995（税込）

端正なキルトスカートは、フロントのタックが生み出す縦ラインによるすらりとしたシルエットが魅力。サイドのやや長いベルトは、クラシカルな雰囲気を漂わせるアクセントに。ロング丈で広がりすぎないシルエットなので、ミドル世代も気負わず穿きやすいのがうれしいポイントです。ブーツを合わせれば、季節感をしっかり出した秋冬コーデが楽しめそう。

すっきり見えを叶えるリブスカート

【ROPÉ PICNIC】「トタンテレコアイラインスカート」\4,499（税込）

すっきり見えを助けてくれるリブ編みのIラインスカート。公式サイトでも「ヒップのラインを拾いにくい」と紹介されているように、体にフィットしすぎずにきれいなIラインシルエットを保てるのがうれしいポイント。絶妙なシルエットがリラックス感を生みつつ、落ち着いた雰囲気に仕上がります。ブラックだと重たくなりすぎるという人は、深みのあるグリーンを取り入れるのがおすすめ。これからのシーズンに大活躍する予感です。

女性らしさを引き出してくれそうなマーメイドスカート

【ROPÉ PICNIC】「千鳥レースマーメイドスカード」\6,490（税込）

レースと千鳥柄を合わせたマーメイドスカートは、裾にかけて広がるラインが美しく、歩くたびに揺れて女性らしさを引き立ててくれるはず。ウエストはゴム仕様で、公式サイトによると「楽ちんに着用」できるとのこと。カラーはチャコールとベージュの2色展開。ベージュ系はフェミニンに、チャコールは甘さをほどよく抑えて大人っぽく着こなしたいときにおすすめ。シャツやブラウス、ニットなど、幅広いトップスと好相性で、いろいろなスタイリングを楽しめそう。

グッと秋顔にシフトできるチェックのプリーツスカート

【ROPÉ PICNIC】「チェック柄プリーツスカート」\6,490（税込）

秋冬のトレンドのプリーツスカートは、チェック柄を選べばまわりと差がつけられそう。モノトーンベースで落ち着きがありながら、プリーツの動きによって軽やかさと華やかさもプラス。細かなプリーツなので広がりすぎず、ミドル世代も取り入れやすいはず。スウェットと合わせてカジュアルダウンさせるのもおすすめです。カラーは、ブラック系とキャメル、モスグリーンの3色展開。

※すべての商品情報・画像はROPÉ PICNIC出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer:Yukie Kawase