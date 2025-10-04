「No.73 コンパクトキャリーガスガン LCP II用 スペアマガジン」

Amazonにて開催されている「Amazonプライム感謝祭」先行セールの対象商品に東京マルイのガスガンオプション商品が追加された。開催期間は10月10日23時59分まで。

期間中、「No.73 コンパクトキャリーガスガン LCP II用 スペアマガジン」や「No.74 コンパクトキャリーガスガン LCP/LCPII 用ロングマガジン」、「No.257 電動ガンスタンダードタイプSGシリーズ用スペアマガジン」のほか「No.205 次世代電動ガン SOPMODバッテリー 専用コネクター」などがお買い得価格で提供される。

なお、セール品の売り切れ、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認の上購入いただきたい。

東京マルイパーツ No.74 コンパクトキャリーガスガン LCP/LCPII 用ロングマガジン

ノーマルマガジン+5発の15発装填が可能。グリップの延長によりグリップ力が向上する。LCP/ LCPII 共用。

装着例

※銃本体は付属しません。

東京マルイ No.257 電動ガンスタンダードタイプSGシリーズ用スペアマガジン

東京マルイ 電動ガンスタンダードタイプSGシリーズ用スペアマガジン。装弾数40発、弾薬が透けてみえるシースルータイプのマガジンで、最後の1発まで発射することが可能な新型フォロワーを採用している。

東京マルイ No.205 次世代電動ガン SOPMODバッテリー 専用コネクター

SOPMODバッテリーと8.4Vニッケル水素バッテリー用充電器の接続に必要な専用コネクター。