M93R セカンドバージョン ヘヴィウェイト

Amazonにて開催されている「Amazonプライム感謝祭」先行セールの対象商品にKSCのモデルガンが追加された。開催期間は10月10日23時59分まで。

今回のセールでは、「M93R セカンドバージョン ヘヴィウェイト」、「MARK V シリーズ キングコブラ」の2.5インチと6インチが対象商品としてラインナップしている。また、「KSC M93R モデルガン用 20連マガジン」もお買い得になっている。

なお、セール品の売り切れ、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認の上購入いただきたい。

本商品は、銃身に精悍なガスポートが付いた「M93R後期生産型」を、重量のある「HW（ヘヴィーウェイト）素材」でモデルガンとして再現したもの。発射間隔が判別できない程の火花とリコイルを生み出す「3バーストショット」は壮観。

重量:935g

全長:249mm

装弾数:20発

発火方式:3バースト/セミオート

MARK V シリーズ キングコブラ 6インチ

トリガーメカやグリップが改良されたマークVリボルバーに、スタビライザー効果抜群のフルバレルシュラウドを装備する357マグナムの完成型。80年代のメーカー純正品としては珍しいダークテイストの刻印が強烈なキャラクターを主張している。製品にはダミーカートと見紛うリアルな発火カートリッジが6発付属する。実物グリップを標準装備。

重量：480g

全長：288mm

装弾数：6発

発火方式：ダブルアクション

KSC M93R モデルガン用 20連マガジン

本商品は、KSCモデルガン M93R オート9専用のスペア マガジン。