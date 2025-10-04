【Amazonセール】KSC「M93R セカンドバージョン HW」＆「MARK V シリーズ キングコブラ」がお買い得【プライム感謝祭2025】
【Amazonプライム感謝祭】 先行セール期間：10月4日0時～ 開催期間：10月7日0時～10月10日23時59分
M93R セカンドバージョン ヘヴィウェイト
Amazonにて開催されている「Amazonプライム感謝祭」先行セールの対象商品にKSCのモデルガンが追加された。開催期間は10月10日23時59分まで。
今回のセールでは、「M93R セカンドバージョン ヘヴィウェイト」、「MARK V シリーズ キングコブラ」の2.5インチと6インチが対象商品としてラインナップしている。また、「KSC M93R モデルガン用 20連マガジン」もお買い得になっている。
なお、セール品の売り切れ、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認の上購入いただきたい。
本商品は、銃身に精悍なガスポートが付いた「M93R後期生産型」を、重量のある「HW（ヘヴィーウェイト）素材」でモデルガンとして再現したもの。発射間隔が判別できない程の火花とリコイルを生み出す「3バーストショット」は壮観。
重量:935g
全長:249mm
装弾数:20発
発火方式:3バースト/セミオート
MARK V シリーズ キングコブラ 6インチ
トリガーメカやグリップが改良されたマークVリボルバーに、スタビライザー効果抜群のフルバレルシュラウドを装備する357マグナムの完成型。80年代のメーカー純正品としては珍しいダークテイストの刻印が強烈なキャラクターを主張している。製品にはダミーカートと見紛うリアルな発火カートリッジが6発付属する。実物グリップを標準装備。
重量：480g
全長：288mm
装弾数：6発
発火方式：ダブルアクション
KSC M93R モデルガン用 20連マガジン
本商品は、KSCモデルガン M93R オート9専用のスペア マガジン。