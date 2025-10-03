¡ÚSNIDEL¡ß¥Ï¥íー¥¥Æ¥£¡Û20¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿¹ë²Ú¥³¥é¥Ü♡¸ÂÄê¥¢¥¤¥Æ¥àÁ´11·¿¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯
20¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¡ÖSNIDEL¡×¤¬¡¢À¤³¦Ãæ¤Ç°¦¤µ¤ìÂ³¤±¤ë¡Ö¥Ï¥íー¥¥Æ¥£¡×¤È¤ÎÌ´¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤Ï¡¢¥¢¥Ñ¥ì¥ë¤«¤é¥Ð¥Ã¥°¡¢¥Á¥ãー¥à¤Þ¤ÇÁ´11·¿¤Î¹ë²Ú¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤òÅ¸³«¡£¸ÂÄê¥ï¥Ã¥Ú¥ó¤ä¥ê¥å¥¯¥¹¤Ê¥Ç¥£¥Æー¥ë¤¬»Ü¤µ¤ì¤¿ÆÃÊÌ»ÅÍÍ¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬Â·¤¤¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤Ï¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤ÆâÍÆ¤Ç¤¹¡£Àè¹ÔÈ¯Çä¤È°ìÈÌÈ¯Çä¤ÎÆüÄø¤ä¡¢Å¹ÊÞ¡¦¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤Ç¤Î¹ØÆþÊýË¡¤â¹ç¤ï¤»¤Æ¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¢ö
SNIDEL¡ß¥Ï¥íー¥¥Æ¥£ ¥³¥é¥Ü¤ÎÌ¥ÎÏ
©¡Ç25 SANRIO CO., LTD. APPR. NO. L660422
SNIDEL¤È¥Ï¥íー¥¥Æ¥£¤Î¥³¥é¥Ü¤Ç¤Ï¡¢¥ê¥Ü¥ó¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¤·¤¿°¦¤é¤·¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬Â¿¿ôÅÐ¾ì¡£
¼ªÉÕ¤¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Ñー¥«ー¡Ê23,980±ß/F/OWHT, BLK, LBLU¢¨½ÂÃ«¥Ñ¥ë¥³¸ÂÄê¡Ë¡¢¥ìー¥¹¥¢¥Ã¥×¥Ñー¥«ー¡Ê16,940±ß/F/GRY, BLK, BUR¡Ë¡¢Æ±¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥Ñ¥ó¥Ä¡Ê14,960±ß/0,1/GRY, BLK, BUR¡Ë¡¢¤½¤·¤Æ¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¤¬°õ¾ÝÅª¤Ê¥¹¥¦¥§¥Ã¥È¥×¥ë¥ªー¥Ðー¡Ê12,980±ß/F/GRY, BLK, BUR¡Ë¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤É¤ì¤âSNIDEL¤é¤·¤¤²Ú¤ä¤«¤µ¤ÈÍ·¤Ó¿´¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë»Å¾å¤¬¤ê¤Ç¤¹¡£
¡ÚASTIGU¡Û¹â¶¶°¦¤âÃåÍÑ♡½©Åß¿·ºî¥½¥Ã¥¯¥¹¤ÇµÓ¸µ¤«¤é¤ª¤·¤ã¤ì¤Ë
¥Ë¥Ã¥È¤ä»¨²ß¤â½¼¼Â¤·¤¿11·¿¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×
¥¢ー¥¬¥¤¥ë¥«ー¥Ç¥£¥¬¥ó¡Ê14,960±ß/F/WHT, BRW, NVY, WEB¸ÂÄêGRY¡Ë¡¢¥±ー¥Ö¥ë¥×¥ë¥ªー¥Ðー¡Ê13,970±ß/F/WHT, BEG, PNK, NVY¡Ë¡¢¥¤¥ó¥Êー¥»¥Ã¥È¡Ê7,920±ß/0,1/GRY, PNK¡Ë¤âÅÐ¾ì¡£
¥Ð¥Ã¥°¡Ê14,960±ß/F/BLK, MNT, CML, LBLU, WEB¸ÂÄêPNK¡Ë¤Ï¥Á¥ãー¥àÉÕ¤¤Ç¼ÂÍÑÀ¤âÈ´·²¡£
¤µ¤é¤Ë¥Á¥ãー¥à¡Ê6,930±ß/F/BLK, BUR, PNK, LBLU, NVY¡Ë¡¢¥¤¥äー¥Þ¥Õ¡Ê5,940±ß/F/CML, LBLU¡Ë¡¢¥Ø¥¢¥Ô¥ó¥»¥Ã¥È¡Ê7,920±ß/F/RED, BLU¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿¾®Êª¤â¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤·¡¢¥Èー¥¿¥ë¤Ç³Ú¤·¤á¤ëÆâÍÆ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹♡
SNIDEL20¼þÇ¯¤òºÌ¤ëÆÃÊÌ¥³¥é¥Ü♡
º£²ó¤Î¡ÖSNIDEL¡ß¥Ï¥íー¥¥Æ¥£¡×¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢20¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿SNIDEL¤À¤«¤é¤³¤½¼Â¸½¤·¤¿ÆÃÊÌ¤Ê¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡£
Í·¤Ó¿´¤Î¤¢¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤«¤éÂç¿Í¤Ã¤Ý¤¯Ãå¤³¤Ê¤»¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤Þ¤ÇÂ·¤¤¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤È¥¥ã¥é¥¯¥¿ー°¦¤òÎ¾Î©¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
Àè¹ÔÈ¯Çä¤Ï10·î4Æü(ÅÚ)¡ÖSNIDEL TOKYO AOYAMA¡×¡¢°ìÈÌÈ¯Çä¤Ï10·î8Æü(¿å)12:00¤«¤éÁ´¹ñÅ¹ÊÞ¡¦¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤Ç³«»Ï¡£¤¼¤Ò¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¡¢¿´Ìö¤ë¥³¥é¥Ü¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¢ö