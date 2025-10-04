Amazonにて開催されている「Amazonプライム感謝祭」先行セールの対象商品にASG（Action Sport Games）の電動ガン「CZ EVO3 SCORPION A1 FDE 新型ECU搭載バージョン」が追加された。開催期間は10月10日23時59分まで。

本商品はデンマークのエアガンメーカーASGの「Cz EVO 3SCORPION」シリーズに、11.1vLi-Poバッテリーが使用可能になった新設計ECUを搭載してリニューアルしたもの。全型共通の伸縮式フォールディングストックに加え、短縮されたバレル・ハンドガードの全面に20mmレールを備えたA1型となっている。

また、実銃と同じくグラスファイバー入りポリマー素材によって構成されたフレームは軽量でありながら極めて高い剛性を実現する。

なお、セール品の売り切れ、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認の上購入いただきたい。