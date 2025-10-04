PAUL & JOE¤Î¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×♡30¼þÇ¯¸ÂÄê¥¢¥¤¥Æ¥à¤È¸¸ÁÛÄí±àÂÎ¸³
¥Õ¥é¥ó¥¹¡¦¥Ñ¥êÈ¯¤Î¥Ö¥é¥ó¥ÉPAUL & JOE¡Ê¥Ýー¥ë & ¥¸¥çー¡Ë¤¬¡¢ÃÂÀ¸30¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤ò¸¶½É¥Ùー¥«¥êー¥«¥Õ¥§426¤Ç³«ºÅ¡£2026½Õ²Æ¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤ÎÅ¸¼¨¤ä¸¸ÁÛÅª¤Ê¡ÈPAUL & JOE GARDEN¡É¤òÂÎ¸³¤Ç¤¡¢¸ÂÄê¥Ï¥ó¥«¥Á1,100±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤ä¥½¥Ã¥¯¥¹1,980±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡¢¥Ý¥±T 5,500±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤Ê¤É¤Î30¼þÇ¯µÇ°¥¢¥¤¥Æ¥à¤âÈÎÇä¤µ¤ì¤Þ¤¹♡
¸¸ÁÛÄí±à¤ÎÀ¤³¦¤òÂÎ´¶
PAUL & JOE 2026 Spring / Summer Collection
¡ÈPAUL & JOE GARDEN¡É¤Ç¤Ï¡¢2026½Õ²ÆReady-to-Wear¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤ÎÅ¸¼¨¤òÃæ¿´¤Ë¡¢²Ö¡¹¤äÄí±à¡¢À¤³¦¤ÎÊ¸²½¤ò¥â¥Áー¥Õ¤Ë¤·¤¿¸¸ÁÛÅª¤ÊÀ¤³¦¤¬¹¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
²è²È¥Ñ¥ó¥É¥é¡¦¥Ç¥³¥¹¥Æー¥ë¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤â¼Â»Ü¤µ¤ì¡¢¿Í¤È¼«Á³¤ÎÄ´ÏÂ¤ò·Ý½ÑÅª¤ËÉ½¸½¡£Æü¾ï¤Ë¾®¤µ¤ÊËÁ¸±¤ÈÌ´¤Î¥¨¥Ã¥»¥ó¥¹¤òÅº¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ëÂÎ¸³¤Ç¤¹¡£
¡ÚASTIGU¡Û¹â¶¶°¦¤âÃåÍÑ♡½©Åß¿·ºî¥½¥Ã¥¯¥¹¤ÇµÓ¸µ¤«¤é¤ª¤·¤ã¤ì¤Ë
30¼þÇ¯µÇ°¸ÂÄê¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯
¸ÂÄê¥Ï¥ó¥«¥Á
¥½¥Ã¥¯¥¹
¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤Ç¤Ï¡¢¸ÂÄê¥Ï¥ó¥«¥Á¡Ê100Ëç¡¦1,100±ß¡Ë¡¢¥½¥Ã¥¯¥¹¡Ê50Â¡¦1,980±ß¡Ë¡¢¥Ý¥±T¡Ê100Ëç¡¦5,500±ß¡Ë¤¬ÈÎÇä¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£³Æ¥µ¥¤¥º¡¦¥«¥éーÅ¸³«¤âËÉÙ¡£
Íè¾ì¼Ô¥×¥ì¥¼¥ó¥È
ÆâÍÆ¡§¥â¥¤¥¹¥Á¥å¥¢¥é¥¤¥¸¥ó¥° ¥×¥é¥¤¥Þー 01 ¥µ¥ó¥×¥ë ¡Ê0.4ml¡Ë/¥µ¥Ö¥é¥¤¥à ¥¯¥êー¥à ¥Õ¥¡¥ó¥Çー¥·¥ç¥ó 101 ¥µ¥ó¥×¥ë ¡Ê0.3g¡Ë/¥¤¥É¥é ¥×¥ë¥ß¥¨ー¥ë ¥µ¥ó¥×¥ë (1.0ml)/¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë ¥¹¥Æ¥Ã¥«ー ¡Ê3¼ï¤è¤ê¥é¥ó¥À¥à¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡Ë
¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë»É½«¥Ö¥ì¥¹¥ì¥Ã¥È
¤µ¤é¤Ë6,600±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë°Ê¾å¹ØÆþ¤Ç¡¢PAUL & JOE ¥Üー¥Æ¤Î¥·¥ç¥Ã¥Ñー¤ò¥Õ¥§¥¤¥¯¥ì¥¶ー¤Ë»ÅÎ©¤Æ¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ð¥Ã¥°¤¬¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤µ¤ì¤ë¤Û¤«¡¢Íè¾ì¼Ô¤Ë¤Ï¥µ¥ó¥×¥ë¤ä»É½«¥Ö¥ì¥¹¥ì¥Ã¥È¤âÀèÃå¤ÇÇÛÉÛ¤µ¤ì¤Þ¤¹♡
PAUL & JOE¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤ÇÆÃÊÌ¤ÊÂÎ¸³¤ò
PAUL & JOE¤Î¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤Ï¡¢2025Ç¯10·î11Æü¡ÊÅÚ¡Ë～14Æü¡Ê²Ð¡Ë¤Ë¸¶½É¥Ùー¥«¥êー¥«¥Õ¥§426¤Ç³«ºÅ¡£
¸ÂÄê¥¢¥¤¥Æ¥à¤ä¥µ¥ó¥×¥ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡¢¥Õ¥©¥È¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡¢¥«¥éー¥á¥¤¥¯ÂÎ¸³¤âÍÑ°Õ¤µ¤ì¡¢30¼þÇ¯¤ÎÆÃÊÌ¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤òÂ¸Ê¬¤Ë³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
²Á³Ê¤Ï¥Ï¥ó¥«¥Á1,100±ß¡¢¥½¥Ã¥¯¥¹1,980±ß¡¢¥Ý¥±T5,500±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤Ç¤¹♡