自民党の総裁選挙は4日、投開票が行われます。5人が立候補していますが1回目の投票で、過半数を獲得する候補は出ず、小泉氏、高市氏、林氏の中の2人による決選投票となるのが確実な情勢です。

自民党総裁選に立候補したのは、小林鷹之元経済安保担当相、茂木敏充前幹事長、林芳正官房長官、高市早苗前経済安保担当相、小泉進次郎農水相の5人です。

総裁選は国会議員票295票と、党員票295票をめぐって争われます。

日本テレビが行った独自の党員調査と取材で判明した国会議員票をあわせると、小泉氏と高市氏の2人がリードし林氏が激しく追う展開となっています。

国会議員票では小泉氏、党員票では高市氏が優勢とみられる中、1回目の投票で過半数を獲得する候補は出ず、3人の中、上位2人による決選投票となることが確実な情勢です。

決選投票は国会議員票295票と都道府県連票47票の合わせて342票で争われます。

1回目の投票は午後1時過ぎから自民党本部で始まり決選投票の結果は午後3時ごろ判明する見通しです。自民党は衆参ともに少数与党ですが野党側の足並みが乱れていて新しい総裁は今月15日にも開かれる臨時国会で次の首相に指名される見通しです。