【Amazonプライム感謝祭】DJI、最新360度カメラや小型ポータブル電源が安い
10月4日0時から始まった「Amazonプライム感謝祭先行セール」で、DJIがアクションカメラや360度カメラ、スマホ用ジンバル、ワイヤレスマイク、ポータブル電源などを特価で販売している。特に、1/1.1インチの大型センサーを搭載して画質を引き上げた最新の360度カメラ「Osmo 360」が20％オフで、小型軽量で持ち運びやすいポータブル電源「DJI Power 500」が23%オフで購入できるのが目玉。セール期間は10月10日23時59分まで。
1/1.1インチの大型センサーを搭載した360度カメラ「Osmo 360」
小型軽量で持ち運びやすいポータブル電源「DJI Power 500」
セール対象のおもな製品や価格は以下の通り。セール中に価格や割引率が変更になる可能性もある。販売数量は限りがあるため、規定数量に達した場合は割引が終了になることもある。
人物の追従性能を高めたスマホ用ジンバル「Osmo Mobile 7 P」
高性能アクションカメラ「Osmo Action 5 Pro」
小型軽量の高性能ワイヤレスマイク「DJI Mic Mini」
小型軽量で持ち運びやすいポータブル電源「DJI Power 500」
セール対象のおもな製品や価格は以下の通り。セール中に価格や割引率が変更になる可能性もある。販売数量は限りがあるため、規定数量に達した場合は割引が終了になることもある。
人物の追従性能を高めたスマホ用ジンバル「Osmo Mobile 7 P」
高性能アクションカメラ「Osmo Action 5 Pro」
小型軽量の高性能ワイヤレスマイク「DJI Mic Mini」