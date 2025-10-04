プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「カジキのグリーンソース」 「プチトマトのブルスケッタ」 「サツマイモのオレンジジュース煮」 の全3品。
おしゃれなのに簡単にサッと出来上がる平日におすすめな洋食の献立です。

【主菜】カジキのグリーンソース
グリーンのソースで見た目が爽やかに。鶏肉などでアレンジしても美味しいです。

調理時間：30分
カロリー：213Kcal
レシピ制作：料理家　森岡 恵

材料（2人分）

カジキ  2切れ
  塩  少々
  小麦粉  大さじ1.5
＜グリーンソース＞
  キュウリ  1/2本   大葉  2枚
  砂糖  小さじ1/2
  酢  大さじ2
  オリーブ油  大さじ1
オリーブ油  小さじ2

【下準備】

カジキはキッチンペーパ―で水気を拭き、塩を振って10分置く。水気が出てきたら拭き取り、 小麦粉を薄くまぶす。

＜グリーンソース＞を作る。キュウリは細かめのみじん切りにする。大葉は軸を切り落とし、みじん切りにする。他の材料と混ぜ合わせる。

【作り方】

1. フライパンにオリーブ油を中火で熱し、盛り付けた時に表になる側からカジキを並べ入れる。

2. 両面色よく焼いて器に盛り、＜グリーンソース＞をかける。

【主食】プチトマトのブルスケッタ
市販のイタリアンドレッシングを使って簡単でおしゃれな一品の出来上がりです。

調理時間：15分
カロリー：276Kcal
レシピ制作：料理家　森岡 恵

材料（2人分）

プチトマト  8個
バゲット  1/4本   オリーブ油  大さじ1
イタリアンドレッシング  (市販品)大さじ1
イタリアンパセリ  適量

【下準備】

プチトマトはヘタを取り、縦4等分に切る。バゲットは幅2cmの輪切りにする。

バゲットにオリーブ油をぬってトースターでこんがりと焼く。

【作り方】

1. プチトマト、イタリアンドレッシングを混ぜ合わせる。

2. バゲットに(1)をのせイタリアンパセリを飾り、器に盛る。

【副菜】サツマイモのオレンジジュース煮
甘くて美味しい一品。アイスを添えてデザートにしてもOKです。

調理時間：20分
カロリー：212Kcal
レシピ制作：料理家　森岡 恵

材料（2人分）

サツマイモ  1本 ＜煮汁＞
  オレンジジュース  200ml
  甜菜糖  小さじ1
  ハチミツ  大さじ1
  レモン汁  小さじ1/2

【下準備】

サツマイモは皮ごとよく洗い、幅1.5cmの輪切りにする。水に放ってアクを抜き、ザルに上げて水気をきる。

【作り方】

1. 鍋にサツマイモ、＜煮汁＞の材料を加えて中火にかける。鍋をふって、全体に煮汁がいきわたるように煮る。

2. 竹串を刺してスッと刺さったら火を止め、器に盛る。

