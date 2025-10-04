ＮＹ各市場 １時台 ダウ平均は４７０ドル高 ナスダックもプラス圏での推移
ＮＹ各市場 １時台 ダウ平均は４７０ドル高 ナスダックもプラス圏での推移
NY株式3日（NY時間12:00）（日本時間01:00）
ダウ平均 46989.96（+470.24 +1.01%）
ナスダック 22911.73（+67.68 +0.30%）
CME日経平均先物 46255（大証終比：+315 +0.68%）
欧州株式3日GMT16:00
英FT100 9491.25（+63.52 +0.67%）
独DAX 24378.80（-43.76 -0.18%）
仏CAC40 8081.54（+24.91 +0.31%）
米国債利回り
2年債 3.562（+0.023）
10年債 4.104（+0.021）
30年債 4.701（+0.013）
期待インフレ率 2.343（+0.012）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.698（-0.001）
英 国 4.690（-0.020）
カナダ 3.169（-0.007）
豪 州 4.333（-0.004）
日 本 1.656（+0.003）
NY原油先物11 月限（WTI）
1バレル＝61.05（+0.57 +0.94%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝3912.50（+44.40 +1.15%）
ビットコイン（ドル）
ビットコイン＝122503.94（+1792.55 +1.48%）
ビットコイン（円建・参考値）
（円建て）＝1804万8505（+264096 +1.48%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
NY株式3日（NY時間12:00）（日本時間01:00）
ダウ平均 46989.96（+470.24 +1.01%）
ナスダック 22911.73（+67.68 +0.30%）
CME日経平均先物 46255（大証終比：+315 +0.68%）
欧州株式3日GMT16:00
英FT100 9491.25（+63.52 +0.67%）
独DAX 24378.80（-43.76 -0.18%）
仏CAC40 8081.54（+24.91 +0.31%）
米国債利回り
2年債 3.562（+0.023）
10年債 4.104（+0.021）
30年債 4.701（+0.013）
期待インフレ率 2.343（+0.012）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.698（-0.001）
英 国 4.690（-0.020）
カナダ 3.169（-0.007）
豪 州 4.333（-0.004）
日 本 1.656（+0.003）
NY原油先物11 月限（WTI）
1バレル＝61.05（+0.57 +0.94%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝3912.50（+44.40 +1.15%）
ビットコイン（ドル）
ビットコイン＝122503.94（+1792.55 +1.48%）
ビットコイン（円建・参考値）
（円建て）＝1804万8505（+264096 +1.48%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ