ＮＹ各市場　１時台　ダウ平均は４７０ドル高　ナスダックもプラス圏での推移
NY株式3日（NY時間12:00）（日本時間01:00）
ダウ平均　　　46989.96（+470.24　+1.01%）
ナスダック　　　22911.73（+67.68　+0.30%）
CME日経平均先物　46255（大証終比：+315　+0.68%）

欧州株式3日GMT16:00
英FT100　 9491.25（+63.52　+0.67%）
独DAX　 24378.80（-43.76　-0.18%）
仏CAC40　 8081.54（+24.91　+0.31%）

米国債利回り
2年債　 　3.562（+0.023）
10年債　 　4.104（+0.021）
30年債　 　4.701（+0.013）
期待インフレ率　 　2.343（+0.012）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.698（-0.001）
英　国　　4.690（-0.020）
カナダ　　3.169（-0.007）
豪　州　　4.333（-0.004）
日　本　　1.656（+0.003）

NY原油先物11 月限（WTI）
1バレル＝61.05（+0.57　+0.94%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝3912.50（+44.40　+1.15%）

ビットコイン（ドル）
ビットコイン＝122503.94（+1792.55　+1.48%）
ビットコイン（円建・参考値）
（円建て）＝1804万8505（+264096　+1.48%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ