長崎市に今年7月、家族4人で開いたカフェ。

県内産の旬の食材を使った彩り豊かな料理を提供します。

ホテルの元料理長の父が作るのは、県産食材をふんだんに使った料理です。

旬のかぼちゃを使った冷製スープや、紫キャベツなどのカラフルな野菜が目を惹きます。

長崎市琴海戸根町に、今年7月オープンした「ekarumakaN (エカルマカン)」。

（オーナー 中村 春陽さん）

「名前を逆から読むと中村家」

中村さん一家が営むカフェ、店の名前にも遊び心を込めました。

コンビニの跡地をリノベーションした店舗は、広々とした大きな窓が特徴。

くつろげる空間には、キッズスペースも設けています。

オーナーの中村春陽さん。

自身の結婚式が、カフェのオープンのきっかけでした。

（オーナー 中村 春陽さん）

「父が手がけた料理を、参列者に食べてもらった。

数年経っても、“美味しかった” “感動した” と聞いて、料理を出せる父のポテンシャルを絶やしてはならないと思った」

勤めていた造船会社を辞め、父の背中を追いかけて、神戸や長崎の飲食店で料理を修行したそうです。

（オーナー 中村 春陽さん）

「本当に(父は)師匠なので、まだまだ越えられない壁。高い存在」

料理を主に手掛けるのは、父の直人さんです。

漁師やパティシエを経験後、長年にわたり、ホテルの料理長を務めていました

（父 直人さん）

「長崎の食材を一つのテーマにして、地場のおいしい野菜をたくさん取り入れたメニューを考えている」

店では、隣接する長崎西部青果市場の野菜や、県内産の肉や魚などを使った季節ごとの料理を提供しています。

カラフルな見た目に欠かせないピクルスや小鉢などは、母の真弓さんが担当です。

（母 真弓さん）

「食べてほしいと思うような “家庭料理” を提供している」

看板メニューは『国産牛のミルフィーユカツ (1980円)』。

県内産の牛バラ肉を何層も重ねたカツに、自家製のデミグラスソースをかけています。

（栗山真乙アナウンサー）

「ジューシーで肉汁がじゅわっと口の中に広がります。

カリっとした衣で自家製のデミグラスソースがとても合う」

『ガーリックシュリンプと特製焼きカレー（1870円)』は季節のメニューとして提供。

こんがりと火を通したエビには、バルサミコソースとスイートチリソース。

暑い日を元気に乗り越えてほしいと、“焼きカレー” もセットにしました。

（妻 美稀さん）

「梨のパフェです」

春陽さんが妻の美稀さんとともに考案している、県産の果物を使ったデザートも人気です。

（栗山真乙アナウンサー）

「梨のやさしい甘さが口いっぱいに広がります。シャキシャキとした梨の食感もおいしい」

（妻 美稀さん）

「梨のパフェは、自家製のコンポートを使用したり (梨の)切り方を変えているので、

食感の違いを楽しめる」

広々としたアットホームな空間で楽しむ、旬の味わい。

仲良し家族が、長崎の食材の美味しさを提供します。

（オーナー 中村 春陽さん）

「父と母が今まで培ってきた経験や技術を、食べてもらえばわかるクオリティになっているので、お客さんに楽しんでほしい」

10月も季節の食材を使った、新たなメニューやデザートを楽しめるということです。

予約はインスタグラムのメッセージで受け付けています。

【NIB news every. 2025年9月29日O.Aより】