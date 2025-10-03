発達不安があるわが子「お母さんは怒ってます」加害側になり涙｜うちの子が支援級に移籍するまで【ママリ】

これは、もっつん(@mocchan_diary)さんが小学1年生の息子の発達に悩み、支援クラスへの移籍を決意するまでのお話です。担任やスクールカウンセラーなど周りの力を借りながら、ありのままのわが子と向き合う母の葛藤を描きます。過去に配信し反響があったものを再編成しています。『うちの子が支援級に移籍するまで』第47話をごらんください。

小学校で友だちに水筒をぶつけてケガをさせてしまった息子。もっつんさんが迎えに行っても、全く反省の色が見えません。

発達障害があったり、発達に遅れがあったりする子どもは、どうしてもトラブルが多くなりがち。本人だけでは解決が難しいので、トラブルが起こりそうな物や状況を回避できるよう周りの大人のサポートが必要です。



とはいえ、クラス全員を見なくてはいけない担任の先生一人では細やかな対応が難しいですよね。わが子をずっとそばで見ているわけにはいかない親もまた、もっつんさんのように悩みを抱えているのではないでしょうか。

