Amazonにて開催されている「Amazonプライム感謝祭」先行セールの対象商品にボルトエアソフト(BOLT Airsoft)の電動ガンが追加された。開催期間は10月10日23時59分まで。

期間中、BOLTが開発した、実銃により近いリアルでパワフルなリコイルショックを起こすブローバックシステム「B.R.S.S.」を搭載した「Daniel Defense DD4 RIII B.R.S.S.」や「AKS74-KS B.R.S.S HAMMER」、「FN SCAR SC B.R.S.S.」、「PMC-Q B.R.S.S.」など、多数の電動ガンがお買い得価格で提供される。

なお、セール品の売り切れ、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認の上購入いただきたい。

リコイルショック 電動ガン Daniel Defense DD4 RIII B.R.S.S.

BOLTが開発した、実銃により近いリアルでパワフルなリコイルショックを起こすブローバックシステム「B.R.S.S.」を搭載。Daniel Defense刻印入り公式ライセンス商品で、フロントやフレームだけではなく、ハイダー、ストック、グリップ、トリガーガードも、DDを忠実に再現している。

リコイルショック 電動ガン AKS74-KS B.R.S.S. BK BR-67

サバイバルゲームユーザー向けに開発されたAK。ストック部にピカティニー20mmレイルとクラッチタイプのフォールディングストックを標準装備している。20mmレイルとストックは着脱可能。アッパーハンドガードはBOLTお馴染みのリアルウッド合板、ロウワーハンドガードはタクティカル仕様となっている。

リコイルショック 電動ガン FN SCAR SC B.R.S.S.

ベルギー・FN HERSTAL社×フランス・CYBERGUN社の正式ライセンスの承認を得たBOLT AIRSOFTとのコラボモデル。BOLTのリコイルショックからさらに進化し、安定性を追求したユニット「P.E.A.K.E.R.2」を搭載している。