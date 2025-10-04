¥Ý¥±¥Ôー¥¹¤¬¥Õ¥ì¥°¥é¥ó¥¹¤ËÅÐ¾ì♡¡Ö¥Ü¥Ç¥£¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸ー¡×¸ÂÄê¥Ü¥Ç¥£¥¹¥×¥ìー
¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¹á¤ê¤ò¤Þ¤È¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢²Ä°¦¤¤¥Ý¥±¥â¥ó¤¿¤Á¤È°ì½ï¤Ë²á¤´¤»¤ë¤Ê¤ó¤Æ♡¥Õ¥ì¥°¥é¥ó¥¹¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥Ü¥Ç¥£¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸ー¡×¤«¤é¡¢¥Ý¥±¥â¥ó¤¿¤Á¤Î¡È¥Ôー¥¹¡É¤Ê¤¯¤é¤·¤òÉÁ¤¤¤¿¡Ö¥Ý¥±¥Ôー¥¹¡×¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥Ü¥Ç¥£¥¹¥×¥ìー¤¬¿ôÎÌ¸ÂÄê¤ÇÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£¿Íµ¤¤Î¹á¤ê8¼ï¤Ë¡¢¥Ý¥Ã¥Á¥ã¥Þ¤ä¥Ô¥«¥Á¥å¥¦¤Ê¤É°¦¤é¤·¤¤Ãç´Ö¤¿¤Á¤¬¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤¿¥Ü¥È¥ë¤Ï¡¢»ý¤ÁÊâ¤¤¿¤¯¤Ê¤ë²Ä°¦¤µ¡£ËèÆü¤Îµ¤Ê¬¤ò¹á¤ê¤È¤È¤â¤ËÌÀ¤ë¤¯¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëÆÃÊÌ¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¹¢ö
¥Ý¥±¥Ôー¥¹¤È³Ú¤·¤à8¼ï¤Î¹á¤ê
©Pokémon. ©Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.
¥Ô¥å¥¢¥½ー¥×¡Ò¥Ý¥Ã¥Á¥ã¥Þ¡Ó¡§¤»¤Ã¤±¤ó¤ÎÀ¶·é´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¹á¤ê
¥¦¥§¥Ç¥£¥ó¥°¥Ç¥¤¡Ò¥ï¥Ã¥«¥Í¥º¥ß¡Ó¡§²Ú¤ä¤«¤Ê¥Öー¥±¤ò»×¤ï¤»¤ë¹á¤ê
¥Õ¥êー¥¸¥¢¡Ò¥Ë¥ã¥¹¥Ñー¡Ó¡§Í¥¤·¤¤¥Õ¥êー¥¸¥¢¤Î¹á¤ê
¥¹¥¦¥£ー¥È¥Ô¥ª¥Ëー¡Ò¥Ò¥Ð¥Ëー¡Ó¡§¥í¥Þ¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ê¥Ô¥ª¥Ëー¤Î¹á¤ê
¥Û¥ï¥¤¥È¥Æ¥£ー¡Ò¥â¥¯¥íー¡Ó¡§¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹´¶¤Î¤¢¤ë¥Û¥ï¥¤¥È¥Æ¥£ー
¥¥ó¥â¥¯¥»¥¤¡Ò¥Ô¥«¥Á¥å¥¦¡Ó¡§¤É¤³¤«²û¤«¤·¤¤¶âÌÚºÔ¤Î¹á¤ê
¥é¥¤¥é¥Ã¥¯¡Ò¥ß¥ß¥Ã¥¥å¡Ó¡§¤Û¤Î¤«¤Ê´Å¤µ¤¬¹¤¬¤ë¥é¥¤¥é¥Ã¥¯
¥â¥â¡Ò¥Ô¥Á¥åー¡õ¥Þ¥Û¥ß¥ë¡Ó¡§¥¸¥åー¥·ー¤ÊÅí¤Î¹á¤ê
¡Ö¥Ü¥Ç¥£¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸ー ¥Ü¥Ç¥£¥¹¥×¥ìー ¥Ý¥±¥Ôー¥¹¥Ç¥¶¥¤¥ó¡×¤Ï¡¢¿Íµ¤¤Î¹á¤ê8¼ï¤¬¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¡£
ÍÆÎÌ¤Ï50mL¤Ç²Á³Ê¤Ï³Æ605±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡£¾®¤µ¤á¥µ¥¤¥º¤À¤«¤é»ý¤Á±¿¤Ó¤Ë¤âÊØÍø¤Ç¡¢¥Ýー¥Á¤ËÇ¦¤Ð¤»¤ì¤Ð¤¤¤Ä¤Ç¤â¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¹á¤ê¤ò³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¸ÂÄê¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤â³«ºÅÍ½Äê
2025Ç¯11·î1Æü¡ÊÅÚ¡Ë～11·î30Æü¡ÊÆü¡Ë¤Î´ü´Ö¡¢¡Ö¥Ü¥Ç¥£¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸ー ¥Ý¥±¥Ôー¥¹¥Ç¥¶¥¤¥ó¡×¤òÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ¤Ç¹ØÆþ¤·¤¿Êý¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢¸ÂÄê¥°¥Ã¥º¤¬Åö¤¿¤ë¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤â¼Â»ÜÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
±þÊç¤Ë¤ÏPOP¥·ー¥ë¤Î¡Ö¤¢¤¤¤³¤È¤Ð¡×¤È¹ØÆþ¥ì¥·ー¥È¤¬É¬Í×¤Ç¡¢10·î4Æü～10·î31Æü¹ØÆþÊ¬¤âÂÐ¾Ý¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ë¤Î¤¬´ò¤·¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¡£
¾ÜºÙ¤Ï¸åÆü¸ø³«¤µ¤ì¤ëÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤Ë¤ÆÈ¯É½Í½Äê¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¢ö
¹á¤ê¤È°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤à¡È¥Ôー¥¹¡É¤ÊËèÆü♡
¥Ý¥±¥â¥ó¤¿¤Á¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿ÆÃÊÌ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¡Ö¥Ü¥Ç¥£¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸ー ¥Ý¥±¥Ôー¥¹¥Ç¥¶¥¤¥ó¡×¤Ï¡¢¹á¤ê¤ÎÌ¥ÎÏ¤È²Ä°¦¤¤¸«¤¿ÌÜ¤òÆ±»þ¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¸ÂÄê¥¢¥¤¥Æ¥à¡£
Æü¾ï¤ÎÃæ¤Ë¾®¤µ¤Ê¹¬¤»¤ò¥×¥é¥¹¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¥Ü¥Ç¥£¥¹¥×¥ìー¤Ï¡¢¼«Ê¬ÍÑ¤Ë¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¥®¥Õ¥È¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ç¤¹¡£
¿ôÎÌ¸ÂÄê¤À¤«¤é¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ëÊý¤Ï¤ªÁá¤á¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ♡¹á¤ê¤È¥Ý¥±¥Ôー¥¹¤ËÌþ¤µ¤ì¤ëËèÆü¤ò²á¤´¤·¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡©