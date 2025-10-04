Image: Amazon

冷静に考えるとお買い得なやつ！

市場価格よりも安かったり、用途を考えるとベストバイだったり。いわゆる「掘り出し物」って見かけると嬉しくなりますよね。

今回のAmazon感謝祭で、掘り出し物は？って聞かれたら、僕はコレを推しますね。

Apple 2024 MacBook Air (15インチ, 8コアCPUと10コアGPUを搭載したApple M3チップ, 16GB ユニファイドメモリ, 256GB), 日本語キーボード - ミッドナイト 150,800円 Amazonで見る PR PR

記事公開直後には在庫無しになってましたけど、セール中に定期補充される可能性ありますから！ 期間中は、朝昼晩でチェックしておきましょうね！

15インチのMacBook Air（M3）です。

これ元値19万8800円するんですけど、Amazon感謝祭のセールで15万800円！ 実に4万8000円オフとかいうよーわからん値引きがかかっています。

ちなみに、アップルの公式整備済み品が15万2800円なので、整備済みモデルよりも新品が安く買えます。

値段、バグってますね！

メモリ16GBになったアプデ後モデル。型落ちでも使い勝手良し

M3って昨年の型落ちでしょう？

と言われればそうなんですが、メモリは16GBで現行モデルと変わりません（発売当初は8GBが標準でしたが16GBに増量されました）。

処理性能はM4モデルのほうが1〜2割程高速だったり、カメラの性能もM4モデルの方が上だったり、外部ディスプレイへの出力数が違ったり（M3モデルは最大2画面）するのですけど、ここは用途次第では問題にならない気もするんです。

持ち運べるメイン機として、コスパ良く大画面Macが欲しい！

というニーズを満たしたい人は、よーく考えるとこれが最適なのでは？って思うんだ。やっぱMacBook Airはコスパの強さで選びたいよね。

