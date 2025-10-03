【凱旋門賞みどころ】世界最高峰のレースに3頭のサムライが挑む



10月の第1日曜日、パリは熱く燃え上がる――欧州随一のビッグレース、凱旋門賞の発想がもう間もなくに迫っている。

過去の歴史を紐解けば、イタリアの英雄リボー、フランス史上最強馬との呼び声高いシーバード。

そしてそのレース振りが今もなお語り継がれるダンシングブレーヴに奇跡の馬ラムタラ、近年でもトレヴ、エネイブルらが勝利して歴代勝ち馬の名を見れば世界の競馬の歴史がわかるといっても過言ではないそうそうたる面々が名を連ねている。

日本馬も1969年にスピードシンボリが挑んで以来、55年間で31頭、延べ34回挑んだが、結果は［0・4・0・30］と苦戦を強いられてきた。

日本競馬界でチャンピオンとなった馬が「もっと強い馬に会いに行く」と言わんばかりに世界最高峰のレースに挑んでは辛酸を舐めさせられるというシーンを何度も見せつけられた。

■クロワデュノール

そんな歴史を変えるべく、立ち上がった日本馬たちは今年、3頭がエントリー。その筆頭格となるのが今年の日本ダービー馬、クロワデュノールだろう。

フランス語で「北極星」と名付けられた彼はまさにすべての競走馬のお手本とも言うべきレースをする優等生。

デビュー戦も東京スポーツ杯2歳Sでもスタートから好位に付けて流れに乗り、直線では早めにスパートを打って抜け出し、上がり3ハロン最速の末脚を駆使して後続の追撃を凌いで先頭でゴールする。

そんな教科書通りのレース運びを2歳の秋にはできていた彼は12月暮れに行われたホープフルSも危なげなく制覇。

3戦無敗で2歳王者となり、最優秀2歳牡馬に選出された。その圧倒的な実力とスケール感から「2025年の牡馬クラシック三冠はこの馬のもの」という声すら上がるほどだった。

そうして迎えた2025年。牡馬クラシックの第1弾である皐月賞でクロワデュノールは初めて敗れた。

いつものように好位から動いて、直線でも早めに抜け出すという正攻法で臨んだが、それを待っていましたと言わんばかりにミュージアムマイルとジョアン・モレイラが差し切られて2着に完敗。

北極星という名の通り、目標とされたことで敗れるという何とも皮肉な結果に終わった。

無敗の2歳王者が経験した初めての黒星。もう負けられないという思いで臨んだ日本ダービー、クロワデュノールは自分のレースを貫いた。

東京競馬場の長い直線を考えると仕掛けがやや早いようにも感じられたが、デビュー戦から手綱を取る北村友一の左鞭が入った瞬間、まるでエンジンに火を灯すかのように瞳の色が変わり、ライバルたちを蹴散らして先頭に。

後続馬が迫ってきても、鬼気迫る走りで先頭の座を譲らずにゴール。第92代の日本ダービー馬として世代の頂点に君臨した。

日本ダービー勝利後、クロワデュノールはこの秋、凱旋門賞を目指すことが発表された。

その前哨戦となったプランスドランジュ賞は欧州の馬場初体験という中で重馬場という苦しい条件に思われたが、中団追走から直線で先頭に立つと、外から迫ってくるダリズの追撃を短アタマ差凌いで勝利。

日本と比べて重たい、欧州の道悪馬場でもこなせたことは勝利以上に大きな経験となった。

迎える凱旋門賞は17番ゲート。外が不利と言われていることを考えると厳しいと言わざるを得ないが、これまでの走りを見れば枠に左右されることがないのは明らか。

王道の走りで日本馬初の栄誉を掴むことができるだろうか。

■アロヒアリイ

凱旋門賞の舞台では未だ勝ち星を挙げていない日本馬だが、挑むたびにそのノウハウは確立されていった。そうした中で欧州の馬場に適性を感じさせる馬が思わぬ激走を見せるケースもしばしばみられる。

今年、そうした馬場適性の面で期待が掛かるのがアロヒアリイとビザンチンドリームだ。

アロヒアリイがデビューしたのは昨年11月。直線で鋭く伸びて2着馬に2馬身半差を付けるという快勝を収めると、3歳春には皐月賞への出走をかけて弥生賞に挑戦。ここでは苦戦を強いられるかと思われたが、直線で豪快に伸びてきて勝ち馬とは0.1秒差の3着に。

そうして迎えた皐月賞はさすがに相手が強かったのか、後方からマクるように上がるも伸びきれずに8着。

ここまで4戦1勝、重賞勝ちもなかったため、凱旋門賞挑戦の報が出た際は驚きの声も少なからず挙がるほどだった。

しかし、アロヒアリイは欧州の馬場で結果を出した。8月のギヨームドナルノ賞では出遅れながらもすぐにハナを奪い、スローペースに持ち込むと後続を突き放して2着馬に3馬身半差を付ける完勝振り。

この時の3着馬が後のニエル賞勝ち馬クアリフィカーということを考えても価値ある重賞初制覇となった。

迎える凱旋門賞は日本馬の中では最も内枠になる4番ゲートからのスタート。父ドゥラメンテは現役時代、凱旋門賞挑戦を断念した経験があり、母父オルフェーヴルは凱旋門賞で2年連続2着とこのレースに縁がある。

抜群の適性を武器にここでも激走を見せてくれるだろうか。

■ビザンチンドリーム

今回挑む日本馬では最年長となるのがビザンチンドリーム。デビュー2戦目できさらぎ賞を制するも、牡馬クラシック路線では菊花賞5着が最高着順と振るわず。

しかし、4歳になってから挑んだレッドシーターフHでは後方で脚を溜めていくと直線で弾けて快勝。その勢いのまま挑んだ天皇賞（春）ではヘテンドールにアタマ差の2着と長距離では無類の強さを見せた。

この無尽蔵のスタミナは欧州の馬場でもと期待され、凱旋門賞への挑戦を表明。

前哨戦となったフォワ賞はスタートでの不利をものともせずにGⅠ3勝馬ソジーを差し切り勝利。現地でもダークホースとして注目を集めることになった。

凱旋門賞は15番ゲートからの一戦となるが、後方から動く馬だけに枠の影響は受けにくいはず。自慢のスタミナを武器に再びパリを沸かすことができるだろうか。

そんな日本馬たちのライバルとなりそうなのがアイルランドの名門、オブライエン厩舎所属のミニーホークだ。

デビュー戦こそ黒星スタートとなったが、そこから破竹の5連勝。英オークスでは逃げたワールとの競り合いを制し、愛オークスでは好位から抜け出して完勝。

そして欧州オークス3冠をかけて挑んだヨークシャーオークスも4頭中3番手から抜け出して2着馬に3馬身半差を付ける楽勝。危なげない走りで欧州オークス3冠を達成した。

今回の凱旋門賞出走に当たり、追加料金を支払ってのエントリー。それだけ勝算があると見ていいだろう。

古馬では地元フランスのソジー。3歳時にはパリ大賞を制して凱旋門賞は4着だったが、今年に入ってからガネー賞、イスパーン賞でGⅠを連勝。

その後2戦は敗れるも、マイペースの逃げが打てれば侮れない1頭だ。

日本馬の悲願達成となるか、それとも再び世界の壁に阻まれるか――パリロンシャン競馬場が今年も熱く燃え上がる。

■文／福嶌弘

