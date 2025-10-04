ＮＹ各市場 ０時台 ダウ平均は３７２ドル高 ナスダックもプラス圏での推移
NY株式3日（NY時間11:04）（日本時間00:04）
ダウ平均 46892.23（+372.51 +0.80%）
ナスダック 22883.13（+39.08 +0.17%）
CME日経平均先物 46260（大証終比：+320 +0.69%）
欧州株式3日GMT15:04
英FT100 9487.62（+59.89 +0.64%）
独DAX 24371.69（-50.87 -0.21%）
仏CAC40 8073.06（+16.43 +0.20%）
米国債利回り
2年債 3.568（+0.029）
10年債 4.111（+0.029）
30年債 4.708（+0.019）
期待インフレ率 2.343（+0.013）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.706（+0.007）
英 国 4.698（-0.012）
カナダ 3.184（+0.008）
豪 州 4.333（-0.004）
日 本 1.656（+0.003）
NY原油先物11 月限（WTI）
1バレル＝61.16（+0.68 +1.12%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝3903.00（+34.90 +0.90%）
ビットコイン（ドル）
ビットコイン＝120892.44（+181.05 +0.15%）
ビットコイン（円建・参考値）
（円建て）＝1782万8008（+26699 +0.15%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
