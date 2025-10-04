ＮＹ各市場　０時台　ダウ平均は３７２ドル高　ナスダックもプラス圏での推移
NY株式3日（NY時間11:04）（日本時間00:04）
ダウ平均　　　46892.23（+372.51　+0.80%）
ナスダック　　　22883.13（+39.08　+0.17%）
CME日経平均先物　46260（大証終比：+320　+0.69%）

欧州株式3日GMT15:04
英FT100　 9487.62（+59.89　+0.64%）
独DAX　 24371.69（-50.87　-0.21%）
仏CAC40　 8073.06（+16.43　+0.20%）

米国債利回り
2年債　 　3.568（+0.029）
10年債　 　4.111（+0.029）
30年債　 　4.708（+0.019）
期待インフレ率　 　2.343（+0.013）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.706（+0.007）
英　国　　4.698（-0.012）
カナダ　　3.184（+0.008）
豪　州　　4.333（-0.004）
日　本　　1.656（+0.003）

NY原油先物11 月限（WTI）
1バレル＝61.16（+0.68　+1.12%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝3903.00（+34.90　+0.90%）

ビットコイン（ドル）
ビットコイン＝120892.44（+181.05　+0.15%）
ビットコイン（円建・参考値）
（円建て）＝1782万8008（+26699　+0.15%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ