【ワシントン＝池田慶太】米国のトランプ大統領は３日、自身のＳＮＳへの投稿で、パレスチナ自治区ガザに関して米国が提案している即時停戦を含む和平計画について、イスラム主義組織ハマスに米東部時間５日午後６時（日本時間６日午前７時）までの受け入れを求めた。

トランプ氏は９月３０日にハマスに「３、４日」の猶予を与える考えを示していたが、明確な期限を設けるのは初めて。

トランプ氏はこの期限が「ラストチャンスだ」とし、ハマスが合意を拒めば「誰も見たことのない地獄が始まる」と警告。応じない場合は、イスラエルの軍事作戦継続に全面的な支持を与えるとみられている。

投稿では、ハマスの戦闘員は軍事的に包囲されているとし、「私が『ゴー』という言葉を発するのを待っている状態だ。彼らの命はすぐに消滅する」と強調。「どこに誰がいるか」を把握しており、戦闘員は捜索を受けて殺害されるとも主張した。ガザの住民には安全な場所への退避を求めた。

また、合意は中東和平につながると意義を強調し、「この取引は残りのハマス戦闘員全員の命も救うことになる」と指摘した。