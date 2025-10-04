Galaxy Tab A9+(Wi-Fiモデル)｜グラファイト

【拡大画像へ】

Amazonは、Galaxy Tabを中心としたセールを実施している。実施期間は10月4日0時より10月10日23時59分まで。

セールの対象となるのは、「Galaxy Tab A9+(Wi-Fiモデル)」や「Samsung Galaxy Tab S10 FE」、「Galaxy Tab S10 Ultra 256GB」など。Galaxy Tab各種が特別価格で販売される。

なお、セール品の売り切れ、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認の上購入いただきたい。

【ラインナップ（一部）】

Samsung Galaxy Tab S10 FE｜Galaxy AI対応｜グレー

Galaxy Tab S10 Ultra 256GB｜Galaxy AI対応｜ムーンストーングレー