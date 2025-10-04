ワイルドカードシリーズ（ＷＣＳ）を２連勝で突破したドジャースは、４日（日本時間５日）からフィリーズとの地区シリーズ（Ｓ）に臨む。チームは２日（同３日）、第１戦が行われる敵地に移動。初戦先発の大谷翔平投手（３１）はポストシーズン（ＰＳ）初登板で、初の二刀流として臨む。フ軍にはシュワバー、ターナー、ハーパーら強打のスターがそろうが、前回対戦では５回ノーヒッターと快投。ＰＳに「合わせてやってきた」という大谷が大舞台で再現を狙う。

大谷は決意に満ちた表情でフィラデルフィア行きのチャーター機へ乗り込んだ。今季２度目のシャンパンファイトから一夜明け、ドジャースは地区Ｓ第１、２戦の舞台となる敵地へ空路で移動。球団ＳＮＳで決戦の地に向かうナインの様子が公開された。

ド軍はＷＣＳを唯一、連勝突破したが、次のステージでは難敵が待ち構える。第１戦先発が公表されている大谷にとってはＰＳでの投手＆二刀流デビューとなる。フ軍はリーグトップのチーム打率２割５分８厘。中心は、大谷を１本上回る５６発で２度目の本塁打王に輝いたシュワバーだ。１３２打点と合わせリーグ２冠に輝いた通算３４０本塁打の左のスラッガー。今季首位打者のターナー、ＭＶＰ２度で通算３６３発のハーパーが並ぶ強力打線だが、大谷に悪いイメージはない。

スター軍団を圧倒した実績がある。９月１６日（日本時間１７日）の本拠フィリーズ戦。ターナーは出場しなかったが、大谷は「プラン通り投げられた」と５回６８球で無安打無失点、５奪三振と圧倒した。出した走者は四球の一人という“５回ノーノー”。シュワバーについては「何も感じてはない」と言いながら、今季最速タイの１０１・７マイル（約１６３・７キロ）を投げ込んだ。速球を意識させてスライダーなどの変化球で圧倒し、見逃し三振、左飛に料理。当時は徐々にイニングや球数を増やす過程で、同日はスプリットやツーシームも投げず引き出しを残している。

フリードマン編成本部長は、投球回や球数の制限がなくなったと明言。「これから先（ＰＳ）に合わせて後半やってきたつもり」という大谷が、地区Ｓでの再戦で１００％の力を発揮する。打撃ではＷＣＳ２戦で２発４打点。レギュラーシーズンでは２勝４敗と負け越したが、投打で状態は上向きだ。

２勝２敗の場合、１１日（日本時間１２日）の敵地・第５戦に中６日で再び先発する可能性がある。昨季のパドレスとの地区Ｓ第１戦では２回に大谷が同点３ランを放ち、逆転勝ちにつなげて頂点まで駆け上がった。「二刀流で世界一」まで残り１１勝。合わせて８８９発のスター３人を擁するフィリーズを相手に、スーパースターたるゆえんを示す。（安藤 宏太）