ENHYPEN¥³¥é¥Ü¥¢¥Õ¥¿¥Ìー¥ó¥Æ¥£ー¡ª¥ô¥¡¥ó¥Ñ¥¤¥¢¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¥Û¥Æ¥ë¥á¥¤¥É¤ÎÆÃÊÌÂÎ¸³～11/16
ENHYPEN¤È²á¤´¤¹ÆÃÊÌ¤Ê»þ´Ö¡ª
¥ô¥¡¥ó¥Ñ¥¤¥¢É÷¥¢¥Õ¥¿¥Ìー¥ó¥Æ¥£ー
Ì¾¸Å²°¤ÎÃæ¿´Éô¤Ë°ÌÃÖ¤·¡¢Ì¾±Ø¤ä±É¤Ê¤É¼çÍ×¥¨¥ê¥¢¤Ø¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¤Ë¤âÊØÍø¤Ê¡Ø¥³ー¥È¥äー¥É¡¦¥Ð¥¤¡¦¥Þ¥ê¥ª¥Ã¥ÈÌ¾¸Å²°¡Ù1³¬¥é¥¦¥ó¥¸¤Ë¡ÖENHYPEN(¥¨¥ó¥Ï¥¤¥×¥ó)¡×¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥¢¥Õ¥¿¥Ìー¥ó¥Æ¥£ー¡ÖEN-CHANTED BITE(¥¨¥ó¥Á¥ã¥ó¥Æ¥Ã¥É¡¦¥Ð¥¤¥È)¡×¤¬10·î1Æü(¿å)¤è¤êÅÐ¾ì¡ª
¡ÖENHYPEN¡×¤ÏJUNGWON¡¦HEESEUNG¡¦JAY¡¦JAKE¡¦SUNGHOON¡¦SUNOO¡¦NI-KI¤«¤é¤Ê¤ëÃËÀ7¿ÍÁÈ¤Î¥°¥íー¥Ð¥ë¥°¥ëー¥×¡£
º£²ó¤Î¥³¥é¥Ü´ë²è¤Ç¤Ï¡ÖENHYPEN¡×¤Î¾ÝÄ§Åª¤Ê¥ô¥¡¥ó¥Ñ¥¤¥¢¥â¥Áー¥Õ¤ò¡¢¼¿¹õ¤È¿¼¹È¤ò´ðÄ´¤È¤¹¤ë¥·¥Ã¥¯¤ÇÆæ¤á¤¤¤¿Ê·°Ïµ¤¤ò±é½Ð¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Á¡ºÙ¤Ê¥¹¥¤ー¥Ä¤ä¥»¥¤¥Ü¥êー¤ÇÉ½¸½¤·¤¿ÆÃÊÌÂÎ¸³¡ª
´ü´Ö¤Ï11·î16Æü(Æü)¤Þ¤Ç¡£
²¿¤È7¿Í¤Î¥á¥ó¥Ðー¤«¤é¤Î¥á¥Ã¥»ー¥¸¥«ー¥ÉÉÕ¤¥é¥²ー¥¸¥¿¥°¤Ê¤É¥Õ¥¡¥ó¿âÞ·¤ÎÆÃÅµ¤âÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Îµ»ö¤Ç¤Ï¡¢¥á¥Ë¥åー¾ÜºÙ¤«¤é´ðËÜ¾ðÊó¡¢ÀäÂÐ¤ËÂÎ¸³¤·¤Æ¤Û¤·¤¤ÍýÍ³¤Ê¤É¾Ü¤·¤¯¤´¾Ò²ð¡ª
EN-CHANTED BITE¤È¤Ï¡©
¡ÖEN-CHANTED BITE¡×¤Ï¡ÖENHYPEN¡×¤Î¥¢¥¤¥³¥Ë¥Ã¥¯¤Ê¥ô¥¡¥ó¥Ñ¥¤¥¢¥³¥ó¥»¥×¥È¤ò¡¢ÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÇÉ½¸½¤¹¤ë¥¢¥Õ¥¿¥Ìー¥ó¥Æ¥£ー¡£
¥Þ¥ê¥ª¥Ã¥È¡¦¥¤¥ó¥¿ー¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¤Î¹ñÆâ8¥Û¥Æ¥ë¤ÇÆ±»þ³«ºÅ¡£³Æ¥Û¥Æ¥ë¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¸ÄÀË¤«¤Ê¥á¥Ë¥åー¤òÌ£¤ï¤¨¤Þ¤¹¡£
¥Íー¥ß¥ó¥°¤Ë¤Ï¡¢¥°¥ëー¥×Ì¾¤ÎÀÜÆ¬¼¡ÈEN-¡É¤Ë¥ô¥¡¥ó¥Ñ¥¤¥¢¤Î¡ÈBite¡É¤ò½Å¤Í¤Æ¡Ö¤Ò¤È¸ý¤Ç´¶¤¸¤ëËâË¡(Enchant/Ì¥¤»¤ë)¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕÍ·¤Ó¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼¿¹õ¤È¿¼¹È¤ò´ðÄ´¤È¤·¤¿¥Æ¥£ー¥»¥Ã¥È¤Ï¡¢¥·¥Í¥Þ¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ê¥¨¥ì¥¬¥ó¥¹¤ÈË¤«¤ÊÌ£¤ï¤¤¤òÍ»¹ç¡£
¥Ï¥¤¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î¥Î¥ïー¥ë(°Å¹õ¡¦Ææ¤á¤¤¤¿)¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ò¤Þ¤È¤¤¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î´¶À¤Ë¶Á¤¯Ë×Æþ·¿¤ÎÈóÆü¾ï´¶¤ÈÈþÅª±é½Ð¤òÎ¾Î©¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ì¾¸Å²°²ñ¾ì¤Î³µÍ×¤Ï¡©
¡Ú´ü´Ö¡Û
10/1(¿å)～11/16(Æü)
¡Ú»þ´Ö¡Û
14:30～16:30(2»þ´ÖÀ©)
¡Ú²ñ¾ì¡Û
¥³ー¥È¥äー¥É¡¦¥Ð¥¤¡¦¥Þ¥ê¥ª¥Ã¥ÈÌ¾¸Å²°
1³¬¥í¥Óー¥é¥¦¥ó¥¸¡ÖTHE LOUNGE¡×
¡ÚÎÁ¶â¡Û
7,500±ß
ÆÃÅµ¡¦¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£
¤³¤Î¥³¥é¥Ü¥¢¥Õ¥¿¥Ìー¥ó¥Æ¥£ー¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¤È¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥³ー¥¹¥¿ー¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡ÖENHYPEN¡×¥á¥ó¥Ðー7Ì¾¤«¤é¤Î¥á¥Ã¥»ー¥¸¥«ー¥ÉÉÕ¤¥é¥²ー¥¸¥¿¥°¤¬ÀèÃå½ç¤ÇÉÕÂ°¤·¤Þ¤¹¡£
¥á¥ó¥Ðー¤ÏÁª¤Ù¤º¡¢1²ó¤ÎÍèÅ¹¤Ë¤Ä¤1¥»¥Ã¥È¡£¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥á¥Ë¥åー¹½À®
¼¿¹õ¡¦¿¼¹È¤ò´ðÄ´¤Ë¤·¤¿¿§Ä´¤ÈÌ£¤ï¤¤¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬ÀäÌ¯¡ª
¡Ø¥³ー¥È¥äー¥É¡¦¥Ð¥¤¡¦¥Þ¥ê¥ª¥Ã¥ÈÌ¾¸Å²°¡Ù¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥á¥Ë¥åー¤ò¤Þ¤È¤á¤Æ¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥¹¥¤ー¥Ä(´ÅÌ£)¡Û
¥¢¥Þ¥ì¥Ê¥Á¥§¥êー¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¥Þ¥Õ¥£¥ó¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¥³¥³¥¢¤ÈÃÝÃº¤Î¥Þ¥«¥í¥ó(¥«¥·¥¹¥¯¥êー¥à)¡¢¥Àー¥¯¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤È¥é¥º¥Ù¥êー¤Î¥ì¥¤¥äー¥±ー¥¡¢ÀÖ¥ï¥¤¥ó¥¼¥êー + ¥Àー¥¯¥Á¥§¥êー¡¢¥ë¥ê¥¸¥åー¥º¡¢¥é¥º¥Ù¥êー¥Ñ¥ó¥Ê¥³¥Ã¥¿ + ¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¥¯¥é¥ó¥Ö¥ë
¡Ú¥»¥¤¥Ü¥êー(·Ú¿©)¡Û
¥¹¥âー¥¯¥µー¥â¥ó¥Ðー¥¬ー(ÃÝÃº¤Î¥Ð¥ó¥º)¡¢¹õ¤¤¥¢¥é¥ó¥Áー¥Ë(¥È¥Þ¥È¥½ー¥¹Åº¤¨)¡¢»°½Å¸©»ºËÜËî¤Î¥¿¥ë¥¿¥ë(ÃÝÃº¤Î¥¿¥ë¥È¥ì¥Ã¥È)
±öµ¤¡¢ÍÈ¤²¤¿¿©´¶¡¢µû¤Î»Ý¤ß¤Ê¤É¤¬³Æ¼ï¥¹¥¤ー¥Ä¤ÈÄ´ÏÂ¤¹¤ë¹½À®¡£
ÈþÌ£¤·¤µ¤ÎÍÍ¡¹¤Ê¥³¥ó¥È¥é¥¹¥È¤ò³Ú¤·¤á¤ë¤Î¤â¡¢º£²ó¤Î¥³¥é¥Ü¥¢¥Õ¥¿¥Ìー¥ó¥Æ¥£ー¤ÎÂé¸ïÌ£¤Ç¤¹¡£
¿©ºà¤ÎÄ´Ã£¾õ¶·¤Ë¤è¤ê¥á¥Ë¥åー¤Ï°ìÉôÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¹Ô¤¯¤Ù¤ÍýÍ³¤Þ¤È¤á!
①¼¿¹õ ¡ß ¿¼¹È¤ÎÀ¤³¦´Ñ
¡ÖENHYPEN¡×¤Î¥ô¥¡¥ó¥Ñ¥¤¥¢¤È¤¤¤¦¥Æー¥Þ¤òÈ¿±Ç¤·¤¿¥Àー¥¯¤ÇÀöÎý¤µ¤ì¤¿À¤³¦´Ñ¤Ï¡¢¼Ì¿¿±Ç¤¨¤â¡ý¡£
¥¹¥¤ー¥Ä¤Î¹õ¡¦ÀÖ·ÏÇÛ¿§¤Ï¡¢ÄÌ¾ï¤Î¥¢¥Õ¥¿¥Ìー¥ó¥Æ¥£ー¤Ë¤Ï¤Ê¤¤¸ÄÀ¤¬¸÷¤ë¡ª
②Â¿ºÌ¤ÊÌ£¤ï¤¤¤Î¥³¥ó¥È¥é¥¹¥È
´Å¤¤¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢±öÌ£¡¦µû²ð¡¦ÍÈ¤²Êª¤Þ¤Ç´Þ¤à¥»¥¤¥Ü¥êー¤Î¹½À®¤Ï¡¢Ë°¤¤º¤ËÌ£¤ï¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ì£ÊÑ¤ò°Õ¼±¤·¤¿¥á¥Ë¥åー¤Î¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ï¤ª¸«»ö¡ª
③¥Õ¥¡¥ó¿âÞ·¤ÎÆÃÅµÉÕ¤
¥á¥ó¥Ðー7Ì¾¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥á¥Ã¥»ー¥¸¥«ー¥ÉÉÕ¤¥é¥²ー¥¸¥¿¥°¡¢¤½¤·¤Æ¥³ー¥¹¥¿ー¤¬¤â¤é¤¨¤ë¤Î¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤Ï´ò¤·¤¹¤®¤ëÆÃÅµ¤Ç¤¹¡£
¥é¥²ー¥¸¥¿¥°¤ÏÀèÃå½ç¤Ç¡¢¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¤ªÁá¤á¤Ë¡£
④¥¢¥¯¥»¥¹ÎÉ¹¥
Ì¾¸Å²°¤ÎÃæ¿´Éô¤Ë¤¢¤ë¥Û¥Æ¥ë¤Ç¤Î³«ºÅ¤Î¤¿¤á¡¢°¦ÃÎ¡¦»°½Å¡¦´ôÉì¤Ê¤ÉÅì³¤·÷ºß½»¤ÎÊý¤Ë¤Ï¥¢¥¯¥»¥¹¤·¤ä¤¹¤¤ÅÀ¤âÌ¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£
µ¤·Ú¤ËÂ¤ò±¿¤Ó¤ä¤¹¤¤¥³¥é¥ÜÂÎ¸³¤È¤·¤Æ¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÆÃÊÌ¤Ê¸á¸å¤ò²á¤´¤¹¤Î¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ç¤¹¡£
Îã¤¨¤ÐÅÚÆü½Ë¤Î¸á¸å¤ËÍ§¿Í¤ä¿ä¤·Ãç´Ö¤ÈË¬¤ì¤ë¤Ê¤é¡¢12»þÂæ¤ËÌ¾¸Å²°±Ø¶á¤¯¤Ç¥é¥ó¥Á¤òºÑ¤Þ¤»¡¢¤Î¤ó¤Ó¤ê¤È¥Û¥Æ¥ë¤Ø°ÜÆ°¤·¤Æ¡¢14:30～¤Î²ó¤òÁÀ¤¦¤Î¤¬ÍýÁÛÅª¡£
½ªÎ»¸å¤Ë¤Ï±É¥¨¥ê¥¢¤Ë¾ì½ê¤ò°Ü¤·¤Æ¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¤òËþµÊ¤·¤¿¤ê¡¢¿§¡¹¤È¥×¥é¥ó¤âÁÈ¤ß¤ä¤¹¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
ºÇ¸å¤Ë¡Ä
¡ÖENHYPEN¡×¤ÎÌ¥ÎÏ¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥¢¥Õ¥¿¥Ìー¥ó¥Æ¥£ー¤½¤Î¤â¤Î¤ÎÂÎ¸³¤È¤·¤Æ¤â¥Û¥Æ¥ë¥á¥¤¥É¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿¡ÖEN-CHANTED BITE¡×¡£
Âç¿Í¤Î¥¹¥¤ー¥Ä½÷»Ò¤Ë¤Ïµ¤·Ú¤¹¤®¤Ê¤¤¤Û¤ÉÎÉ¤¤¥Ïー¥É¥ë¤Î¹â¤µ¤Ç¡¢ÆÃÊÌ¤Ê¸á¸å¤ÎÄó°Æ¤È¤·¤Æ¤â¤ª´«¤á¤Ê¥³¥é¥Ü´ë²è¤Ç¤¹¡ª
Å¹ÊÞÌ¾¡§¥³ー¥È¥äー¥É¡¦¥Ð¥¤¡¦¥Þ¥ê¥ª¥Ã¥ÈÌ¾¸Å²°
½»½ê¡§Ì¾¸Å²°Ãæ¶è±É1-17-6
ÅÅÏÃÈÖ¹æ¡§ 052-228-2217(Í½Ìó¼õÉÕ9:00～21:00)
±Ä¶È»þ´Ö¡§12:00or14:30¤Î2ÉôÀ©
ÄêµÙÆü¡§´ü´ÖÃæ¤ÏÌµµÙ
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://crust.courtyardnagoya.com